لماذا أدى لاعبو تشيلسي التحية للجمهور السعودي بعد هزيمتهم الهلال (فيديو)

المصدر: أبوظبي-الامارات اليوم.

بعد مباراة قوية ومثيرة من الطرفين، صعد تشيلسي الانجليزي إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم التي تستضيفها أبوظبي حاليا، وذلك بعد تغلبهم على الهلال السعودي بهدف دون رد سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 32 من المباراة التي اقيمت اليوم الاربعاء ضمن الدور نصف النهائي.

وسيلتقي تشيلسي مع بالميراس البرازيلي في نهائي البطولة المقررة السبت على استاد محمد بن زايد في ابوظبي والذي يتسع ل40 الف متفرج.

وشهدت المباراة لقطات فنية مثير من كلا الطرفين كانت السيطرة في الشوط الاول لفريق تشيلسي الذي غاب عنه مدربه توماس توخيل لاصابته بكورونا.

وشكل الهلال بطل آسيا في الشوط الثاني خطورة على مرمى حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا الذي ذاد عن مرماه ببسالة ضد هجمات موسى ماريجا ومحمد كنو.

بالفيديو .. الخسارة من تشلسي في #كأس_العالم_للأندية لم تمنع جماهير #الهلال من تحية للاعبيها وهو ما دفع لاعبي الفريق الانجليزي على التوجه للمدرجات وتحية الجماهير السعودية#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/YRe3iyzUUl — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 9, 2022

وفي نهاية المباراة قامت جماهير الهلال التي ملأت ملعب محمد بن زايد بتحية لاعبي الفريق على أدائهم الرائع رغم الخسارة، فما كان من لاعبي تشيلسي الذين ارتدوا اللون الاصفر الا التعاطف مع المشهد والقيام بتحية الجمهور السعودي الذي هز الملعب بهتافه وكثافة حضوره.

وسيلعب الهلال مع الاهلي المصري يوم السبت في مباراة مثيرة ايضا لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة.

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