خبر سار للجمهور المصري بشأن مباراة الأهلي وبالميراس

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

سيحظى عشاق النادي الأهلي المصري في مصر على فرصة مشاهدة مباراة فريقهم أمام بالميراس البرازيلي التي ستنطلق في الساعة 06:30 من مساء اليوم بتوقيت القاهرة مجاناً وذلك من خلال تطبيق قناة أبوظبي الرياضية.

وذكرت القناة عبر حسابها في "تويتر" اليوم الثلاثاء أن بإمكان جماهير كرة القدم في مصر مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس بالمجان من خلال تحميل تطبيق قناة أبوظبي والانتقال للقناة ADS Extra.

ويأمل الأهلي المصري في تجاوز عقبة الفريق البرازيلي للوصول للمباراة النهائية، وانتظار المتأهل من لقاء الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news