«الحبتور» بطلاً لكأس بنتلي للبولو 2022

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أحرز فريق الحبتور أول من أمس، لقب كأس «بنتلي - الإمارات» للبولو، ليحتفظ بالبطولة بعد تحقيقه لقب نسخة العام الماضي. وجاء تتويج فريق الحبتور عقب فوزه في مباراة مسك الختام على فريق الإمارات بتسعة أهداف مقابل سبعة. وأقيم الحدث تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وجرت منافساته على ملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وعقب ختام المباراة قام جوزيف طيار مدير عام سيارات (بنتلي الإمارات)، بتتويج فريق الحبتور بكأس البطولة، وفريق الإمارات الوصيف، كما قام بتكريم أفضل مهر (إنكيادو) للاعب الأعلى تصنيفاً في المباراة، وهو باوتيستا بايوغار.

وقال رئيس اتحاد البولو محمد الحبتور في تصريح صحافي، إن مباراة الختام، وكذلك النهائي قبلها لكأس هيلدون شهدا مستويات مميزة وكبيرة، مشيراً أيضاً إلى أن مراسم قرعة الكأس الذهبية ستُقام في العاشرة من صباح غدِ بنادي الحبتور، حيث تنطلق البطولة 14 الجاري، وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل، كما أشار إلى أن بطولة الماسترز ستنطلق اليوم وتستمر حتى 12 الجاري، وبهانديكاب من 6 إلى 8.

وسبق المباراة الختامية، لقاء آخر جمع فريقي «ذئاب دبي» و«بنجاش» على كأس هيلدون، حيث نجح «بنجاش» بالفوز بـ10 أهداف ونصف مقابل 10، بفارق «الهانديكاب». وقدم مارتن بيدرسون رئيس سلطة المنطقة الحرة الدولية بدبي «ايفزا» الراعي الرسمي لنشاط البولو بنادي الحبتور، الكؤوس والهدايا للفريقين البطل والوصيف.

• فريق بنجاش يحسم لقب كأس هيلدون.

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