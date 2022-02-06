شباب الأهلي يتجاوز عقبة "الصقور" بالصفقات الجديدة

المصدر: أحمد طارق- دبي

قادت الصفقات الجديدة فريق شباب الأهلي للفوز على فريق الإمارات بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، في الجولة الـ 14 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد راشد في دبي، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 26 نقطة ويتقدم الفريق إلى المركز الثالث متساوياً بالرصيد نفسه مع الشارقة بينما توقف رصيد "الصقور" عند 5 نقاط في المركز الـ 14 للائحة الترتيب.

وسيطر شباب الأهلي على وسط الملعب في أول 15 وقدم النجم الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا أوراق اعتماده مبكراً في عودته الثالثة للفريق، بعدما أحرز الهدف الأول من كرة عرضية تلقاها من الوافد الجديد النرويجي توماس أولسن، وسدد كارتابيا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء دخلت مرمى "الصقور" في الدقيقة 13".

وواصل "فرسان دبي" أفضليته من دون أي ردة فعل من جانب الفريق الضيف، ولكن لم يشكل خط هجوم شباب الأهلي خطورة على مرمى الحارس سهيل عبدالله.

وفي الشوط الثاني أضاف توماس أولسن الهدف الثاني بعدما لعب حارب سهيل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وقابلها اللاعب النرويجي بتسديدة في المرمى (47)، بينما تألق حارس مرمى الإمارات سهيل عبدالله في التصدي لتسديدة رائعة من كارتابيا لعبها من ركلة حرة مباشرة (65)، وواصل عبدالله ذوده عن مرماه بتصديه لكرة قوية من غويلهيرمي بالا (70).

وفي الدقيقة 72 أحرز الوافد الجديد أيضاً، الدومينيكي رييس الهدف الأول لفريق الإمارات من تسديدة صاروخية دخلت مرمى ماجد ناصر، بينما حصل كارتابيا على ركلة جزاء في الدقيقة 87 ولكن اللاعب الأرجنتيني أهدر الركلة بعدما ارتدت الكرة من القائم، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف.

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