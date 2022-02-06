"كورونا" يبعد المنتخب المغربي عن بطولة العرب للسلة بدبي

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد الاتحاد العربي لكرة السلة، تلقيه خطاباً من نظيره المغربي، يعتذر فيه الأخير عن مشاركة المنتخب المغربي في البطولة العربية لمنتخبات الرجال في نسختها الـ 24، التي تستضيفها صالة النصر في دبي من 8 وحتى 16 الجاري. وقال المنسق الإعلامي للاتحاد العربي، محمد الحمصي في تصريح صحافي إن: "خطاب الاعتذار الذي توجه به الاتحاد المغربي، استند إلى إصابة تسعة لاعبين ضمن قائمة المنتخب المغربي وتواجد أربعة مخالطين، ما يعني غياب 11 لاعباً من أصل 14 مسموح لهم بالمشاركة".

وأضاف: "سبق للاتحاد المغربي الأسبوع الماضي تأكيد المشاركة في البطولة، بعد اتخاذه كافة الإجراءات الجديدة المعمول بها من قبل السلطات في المغرب، الخاصة بالسماح بالسفر خارج المغرب".

وانضم المنتخب المغربي، إلى نظيره السوري في قائمة المنتخبات التي أعلنت انسحابها من البطولة، بعد إجراء مراسم القرعة وإصدار جداول المباريات، لتقتصر عدد المنتخبات الحالية المشاركة على سبعة منتخبات، هي الإمارات، والأردن، ولبنان، والصومال، وليبيا، والجزائر، وتونس.

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