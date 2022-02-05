المغرب و"الفجيرة للفنون القتالية" بطلا كأس العرب للتايكواندو

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

احرز لاعبي المغرب المركز الأول في كأس العرب للتايكواندو التي اختتمت أمس بالفجيرة، على مستوى المنتخبات، وجاءت مصر بالمركز الثاني، والاردن في المركز الثالث. وعلى مستوى الأندية أحرز نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول، وحل نادي وادي دجلة المصري في المركز الثاني، ونادي الصيد المصري ثالثا.

وفي الرصيد الاجمالي للميداليات حلت فرق واندية الامارات في الصدارة بـ41 ميدالية، من بينها 9 ذهبيات ومثلها فضيات و23 برونزية، فيما حصل منتخب الإمارات على 5 ميداليات، من بينها ذهبية واحدة و3 فضيات وبرونزية واحدة. وحقق نادي الفجيرة للفنون القتالية إنجازاً تاريخياً بنيله 32 ميدالية من بينها 9 ميداليات ذهبية و7 فضية و16 برونزية.

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