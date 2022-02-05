أنس جابر.. عين على لقب النسخة المقبلة لـ"تنس دبي"

المصدر: الإمارات اليوم

كشفت بطولة سوق دبي الحرة للتنس عن استعداد التونسية أُنس جابر للمشاركة في منافساتها بوصفها أبرز المرشحات للفوز باللقب، نظراً إلى مسيرة نجاحاتها المتواصلة في مختلف البطولات العالمية. وشاركت أُنس في هذه البطولة للمرة الأولى عام 2012، مع تصنيفها في المرتبة 1169 فقط؛ في حين وصل تصنيفها في هذا العام إلى المرتبة السابعة عالمياً، بعد تحقيقها العديد من الإنجازات التي جعلتها رمزاً في عالم الرياضات العربية وخصماً لا يُستهان به في أي بطولة تشارك فيها.

وتنطلق منافسات بطولة تنس دبي للسيدات في 14 الجاري، بمشاركة العديد من النجمات العالميات من المصنفات العشرين الأوائل، وبينهن أسماء كبيرة شاركت في بطولة أستراليا المفتوحة الاخيرة.

وأبدت أُنس مواهب واعدةً في سنٍ مبكرة، حيث وصلت إلى نهائي بطولة جراند سلام للناشئين في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2010، ومرةً أخرى عام 2011 عندما حصلت على اللقب لتصبح أول لاعبة عربية تفوز بإحدى بطولات التنس الكبرى الفردية للناشئين منذ فوز إسماعيل الشافعي ببطولة ويمبلدون لفئة الشباب عام 1964. وانتقلت أُنس من فئة الناشئين إلى الجولة الرئيسية، ولفتت الأنظار إليها بعد مشاركتها في أول نهائي بطولة كبرى في موسكو عام 2018، لتحصل على جائزة أفضل امرأة عربية للعام في مجال الرياضة عام 2019.

وشكّل عام 2020 نقطة الانطلاق الفعلية لأُنس، حيث تألّقت في بطولة أستراليا المفتوحة لتصبح أول امرأة عربية تتأهل إلى ربع النهائي في إحدى فعاليات جراند سلام بالتغلب على كارولين فوزنياكي، المصنفة الأولى على العالم سابقاً والتي أعلنت اعتزالها بعد هذه الخسارة.

وعززت أُنس من مكانتها بوصولها إلى الجولة الرابعة من بطولة أمريكا المفتوحة وإلى الجولة الثالثة من بطولة فرنسا المفتوحة، والتي تأجلت بسبب كوفيد-19؛ وفي عام 2021 وصلت إلى الربع النهائي من بطولة ويمبلدون حيث تغلّبت على البطلة السابقة فينوس ويليامز؛ وعلى غاربيني موغوروزا، الفائزة السابقة بلقبي جراند سلام؛ وعلى إيغا سواتيك، المتوجة بكأس فرنسا المفتوحة 2020؛ في مبارياتٍ متعاقبة؛ كما أحرزت لقبها الأول في جولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات في بطولة برمنغهام بالتغلب على داريا كساتكينا، وصيفة بطولة دبي السابقة، لتصبح أول لاعبة عربية تفوز بهذا اللقب على الإطلاق.

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