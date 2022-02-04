الإسكتلندي ديفيد لو يتصدر بطولة رأس الخيمة للغولف

المصدر: الإمارات اليوم

اكتمل عقد اللاعبين المتأهلين إلى جولتي الحسم في بطولة رأس الخيمة للغولف برعاية فينكس كابيتال، إحدى بطولات جولة "دي بي وورلد". وجاء تأهل اللاعبين الذين حققوا أفضل المراكز في ختام الجولة الثانية التي أقيمت اليوم في نادي الحمرا للغولف. وفي أبرز النتائج سجل الإسكتلندي ديفيد لو ثماني ضربات تحت المعدل ليتصدر الترتيب العام بمجموع 14 ضربة تحت المعدل، بينما حصد النمساوي نيكولاي هوجارد سبع ضربات تحت المعدل ليحصل على المركز الثاني بفارق ضربتين عن لو، وحصل الإسباني أدريان أوتايجوي على المركز الثالث بعد أن أنهى الجولة بمجموع 10 ضربات تحت المعدل.

وأنهى أحمد سكيك، المصنف الأول للاعبين الهواة الدولة، مشواره في البطولة، بتسجيل 10 ضربات فوق المعدل في الجولة الثانية فيما حقق الإماراتي أحمد المشرخ تسع ضربات فوق المعدل.

على صعيد اخر، أعلنت جولة (دي بي ورلد) اليوم أن "هيرو موتوكورب" ستكون الشريك الرئيسي لتحدي فريق رأس الخيمة القادم - والذي سيعرف الآن باسم "تحدي الأبطال".

"تحدي الأبطال" هو حدث معرض ليوم واحد يقام يوم الثلاثاء 8 فبراير في نادي الحمرا، وسيضم 26 فريقًا من اثنين من المحترفين لكل فريق يلعبون في تسعة حفر. يقام هذا الحدث في إطار التحضير لبطولة رأس الخيمة كلاسيك، التي تقام في الفترة من 10 إلى 13 فبراير، وكجزء من هذه الاتفاقية، سيكون هيرو موتوكورب أيضًا الشريك الرسمي لبطولة رأس الخيمة كلاسيك.

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