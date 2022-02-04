12 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية تشد الأنظار في نهاية الأسبوع بدبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تتجه الأنظار إلى 12 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية متنوّعة، تُقام في دبي بنهاية الأسبوع الجاري، حيث تنظم هذه الفعاليات والبطولات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتتوزع على مختلف المناطق بدبي، بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار. ومن بين هذه الفعاليات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزلج على الماء بالمظلات (كايت سيرف) على شواطئ جميرا غداً وبعد غدٍ.

وينظم مجلس دبي سلسلة فعاليات «يلا يوغا» المخصصة للسيدات، وتُقام في أبرز المناطق السياحية بدبي، كما يستضيف مجمع حمدان الرياضي السبت والأحد المقبلين، بطولة «أبيكس» للسباحة للبراعم والناشئين من 7 إلى 12 سنة أولاد وبنات، ويشارك فيها 400 سباح وسباحة يمثلون 25 نادياً حكومياً وأكاديمية خاصة على مستوى الدولة. ويُقام أيضاً سباق تيري فوكس بهدف زيادة الوعي ودعم أبحاث السرطان صباح السبت المقبل من داخل أروقة «إكسبو دبي».

ويشهد مضمار القدرة للدراجات الهوائية في محمية المرموم الطبيعية مشاركة مئات الدراجين من مختلف الجنسيات والأعمار المتحمسين في تحدي «في بي» للدراجات الهوائية صباح السبت، كما تقام بطولة الإمارات للمواي تاي اليوم وحتى الأحد بفستيفال أرينا في دبي فستيفال سيتي. ومن الفعاليات الأخرى بطولة فبراير بليتز للشطرنج الخاطف 2022 في نادي دبي للشطرنج والثقافة، وسباق «اركض مع الأبطال» للجري في مسار الجري بميدان غولف، وسباق ميديا 1 للجري العمودي في فندق ميديا وان في مدينة دبي للإعلام، وبطولة مدينة دبي للاستثمار للشركات الخاصة الرياضية، وبطولة التنس للسيدات، وسباق السباحة في المياه المفتوحة على شاطئ نادي ريفا في نخلة جميرا.

• ينظم مجلس دبي سلسلة فعاليات «يلا يوغا» المخصصة للسيدات.

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