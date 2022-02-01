العين يتعاقد مع مدافع المنتخب الاولمبي عمر سعيد

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أكمل نادي العين إجراءات التعاقد مع مدافع المنتخب الوطني الأولمبي، عمر سعيد، للدفاع عن شعار "الزعيم" بداية من النصف الثاني من الموسم الكروي الحالي ولغاية 2024، والذي من المقرر أن يظهر مع الفريق بالقميص رقم "29".

ورحب مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، عبدالله علي بلاعب الفريق الجديد عمر سعيد، مؤكداً: "ثقتنا كبيرة جداً في إمكانيات لاعبينا الذين تضمهم القائمة الحالية، بقيادة المدير الفني، سيرجي ريبروف وحريصون على توفير الدعم المطلوب لتحقيق الأهداف المرجوة".

وأكمل: "استراتيجية مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي العين، كانت واضحة منذ انطلاقة الموسم في تهيئة كل الظروف المناسبة لدعم صفوف الفريق في المراكز التي يحتاجها مع الالتزام الوضع في الاعتبار اعتماد مبدأ التوازن حول معدل أعمار لاعبي الفريق الذي يتألف ما بين عناصر الخبرة والشباب الأمر الذي تمت ترجمته على أرض الواقع".

وقال عمر سعيد، في أول تصريح له بعد التوقيع لنادي العين: "حلم طفولتي تحقق بالانتماء لنادي العين، أشعر بسعادة كبيرة وفخر واعتزاز في هذه اللحظة المهمة في مسيرتي الكروية، خصوصاً وأنني أدرك جيداً قيمة ومكانة النادي الذي أنتمي إليه، وأود أن أشكر الإدارة والمدرب لثقتهم في شخصي وأعد بالعمل الجادة وإظهار روح القتال في الدفاع عن شعار العين".

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