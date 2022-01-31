المنتخب يغادر إلى طهران بمعنويات عالية

المصدر: منصور السندي ■ دبي

غادرت إلى العاصمة الإيرانية طهران، أمس، عبر مطار دبي الدولي، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم استعداداً للقاء المنتخب الإيراني غداً ضمن الجولة الثامنة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم. وقد اختتم المنتخب تحضيراته للمواجهة الإيرانية المرتقبة، والتي تمثل أهمية كبيرة للأبيض لاسيما بعد الفوز الكبير الذي حققه المنتخب على سورية، ومنح لاعبي المنتخب دفعة معنوية كبيرة للاعبين، قبل التوجه إلى طهران، طمعاً في العودة من هناك بنتيجة إيجابية تزيد من طموحات المنتخب في المنافسة على بطاقة التأهل إلى المونديال.

وستُقام مباراة المنتخب أمام إيران على استاد أزادي في طهران. وحرص الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب الهولندي مارفيك على انتظام اللاعبين في التدريبات اليومية على ملعب الوصل، بدءاً من الجمعة الماضي، وذلك عقب خوض المنتخب مباراته الأخيرة أمام سورية.

وكان مدرب المنتخب مارفيك أشاد خلال المؤتمر الصحافي عقب مباراة سورية بأداء اللاعبين، واصفاً أداءهم أمام سورية بـ«البطولي».

وتسود أوساط لاعبي المنتخب روح معنوية عالية، بعد الفوز الثمين الذي حققه بهدفين نظيفين، سجلهما كايو كانيدو ويحيى الغساني الخميس الماضي ضمن الجولة السابعة، إذ رفع المنتخب رصيده إلى تسع نقاط، ليعزز بذلك موقفه في المنافسة على بطاقة التأهل للمونديال عبر بوابة المركز الثالث. وفي حال خوضه للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم فإن المنتخب سيواجه صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، إذ يحتل المنتخب الأسترالي حتى الآن المركز الثالث في المجموعة الثانية، عقب انتهاء الجولة السابعة برصيد 14 نقطة بفارق خمس نقاط عن المنتخب السعودي المتصدر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويُعد الفوز على المنتخب السوري الثاني للمنتخب في هذه التصفيات، بعد الفوز على لبنان، بينما تعادل في ثلاث مباريات أمام لبنان وسورية والعراق، وخسر في مباراتين من إيران وكوريا الجنوبية.

وفقد المنتخب خلال الفترة الأخيرة عناصر مؤثرة بسبب الإصابات، آخرهم لاعب شباب الأهلي محمد جمعة عيد الذي تم استبعاده بداعي الإصابة، وكذلك غاب عن لقاء سورية النجم علي مبخوت وفابيو دي ليما وخلفان مبارك، لكن شاهين عبدالرحمن عاد أخيراً بعد التعافي من الإصابة.

ويعول مارفيك خلال مباراة إيران المرتقبة على الروح المعنوية العالية، والعناصر الشابة التي كان لها دور مؤثر في الفوز على «نسور قاسيون».

ويتصدر المنتخب الإيراني المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، وقد تأهل رسمياً لكأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه الأخير على العراق بهدف نظيف، فيما يحتل المنتخب الكوري الجنوبي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 17 نقطة. ويحل الأبيض ثالثاً بتسع نقاط، ولبنان رابعاً بخمس نقاط، والعراق خامساً برصيد أربع نقاط، بينما المنتخب السوري أخيراً بنقطتين.

• يخوض ثلاث مباريات مصيرية للحفاظ على المركز الثالث بدءاً من مواجهة إيران غداً.

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