«أبطال الإمارات» يسيطرون على المراكز الأولى في «دبي للدراجات المائية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سيطر نجوم الإمارات على المراكز الأولى في سباق دبي الدولي للدراجات المائية (الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية 2022)، وفاتحة فعاليات الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو آي أم)، الذي يحتفل هذا العام بمئوية التأسيس 1922-2022.

وبمشاركة أكثر من 70 متسابقاً يمثلون 13 دولة، تنافسوا في العديد من الفئات، كان لنجوم الإمارات حضور بارز. وانتزع البطل المصنف رقم 48 عالمياً راشد الطاير المركز الأول في منافسات فئة جالس محترفين جي بي1. وحلق البطل والمصنف الثاني عالمياً راشد علي الملا بلقب «الاستعراض الحر»، فيما كان التفوق في فئة الألواح المائية الطائرة من نصيب مانع المرزوقي. وعاد لقب فئة واقف محترفين جي بي1 إلى الفرنسي رافائيل مورين.

وجمع عبدالله الحمادي بين لقبين في سباق دبي: الأول في جالس جي بي3، والثاني في فئة واقف جي بي2، بينما تألق سلمان يونس العوضي في فئة جالس جي بي2، محققاً المركز الاول. وحصل حريز المر بن حريز على لقب واقف مخضرمين جي بي2، وفي فئة جالس جي بي4 تفوق أحمد عيسى الحمادي.

وعلى مستوى الناشئين، في فئة واقف جي بي3.3 عاد اللقب إلى سعود يونس العوضي، فيما حصل علي عيسى آل علي، على لقب واقف جي بي3.2، ونال أحمد سالم طاهر المركز الأول في واقف جي بي3.1.

وجرت عقب نهاية السباق مراسم تتويج الفائزين، حيث قام محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه خالد محسن مشرف السباق وأحمد السويدي، بتتويج الأبطال وتسليمهم الكؤوس وميداليات التفوق.

• راشد الطاير أحرز المركز الأول في منافسات فئة «جالس محترفين جي بي1».

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