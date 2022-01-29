مباريات ساخنة في الدوري الإماراتي لكرة الطائرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يحل فريق شباب الأهلي متصدر ترتيب دوري الرجال للكرة الطائرة في الساعة 18:00 من مساء اليوم السبت ضيفا ثقيلاً على عجمان ضمن الجولة الثامنة من المسابقة، ويطمح "الفرسان" لتحقيق فوزهم الثامن على التوالي هذا الموسم والاحتفاظ برصيدهم خالياً من الهزائم، بينما يأمل "البرتقالي" في تحقيق فوزه الثاني في المسابقة لمغادرة المركز الاخير في جدول الترتيب.

وفي بقية المباريات التي تقام في ذات التوقيت، يحل النصر صاحب المركز الثاني ضيفا على حتا "السابع"، ويستقبل بني ياس "الثالث" منافسه الجزيرة "السادس"، ويستضيف العين "الرابع" نظيره الوصل "الخامس".

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