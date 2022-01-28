كاسياس يُطلق البرنامج التدريبي لحراس المرمى في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلق حارس مرمى ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق، إيكر كاسياس، برنامج تدريب حراس المرمى في دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ونادي فرسان إسبانيا، بحضور مواطنه ونجم الريال السابق ميشيل سلغادو، ومدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي علي عمر.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي إن «42 حارس مرمى ناشئاً ممن تراوح أعمارهم بين 7 و18 عاماً، شاركوا في البرنامج، الذي أقيم على مدار يومين في مركز الأداء العالي، كما شاركت مجموعة من حراس المرمى الناشئين من أندية دبي.

وأشرف كاسياس بشكل مباشر على التدريبات وورش العمل، التي تستهدف حراس المرمى والمدربين بالأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية المحلية والخليجية، من عمر 7 إلى 21 عاماً، بالإضافة إلى مدربي حراس المرمى.

ويتضمن البرنامج أربع مراحل تدريبية، إذ تبدأ المرحلة الثانية في شهر مارس المقبل، والمرحلة الثالثة في شهر مايو، والمرحلة الرابعة في شهر سبتمبر.

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