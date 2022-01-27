رونالدو وجورجينا.. هدية حب على برج خليفة (فيديو)

المصدر: محمد الحتو - دبي

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يزور دبي حالياً، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" تظهر فيه صور زوجته جورجينا رودريغيز على برج خليفة، الأعلى في العالم، وكتب على المنشور: "تهانينا الحارة حبيبتي"، مرفقة بقلوب حمراء وقالب حلوى، في إشارة إلى الاحتفال بيوم ميلادها الـ 28 الذي يصادف اليوم الخميس.

وتفاعل مع الصورة نحو الملايين من متابعي رونالدو على "إنستغرام" الذي يتابعه عليه أكثر من 395 مليون شخص حول العالم.

ونالت الإسبانية جورجينا شهرة واسعة منذ ارتباطها بالنجم البرتغالي، حتى أن منصة "نتفليكس" العالمية الشهيرة أعدت لها فيلماً وثائقياً بعنوان: "أنا جورجينا" سيتم عرضه قريباً.

وتأتي احتفالية رونالدو بزوجته جورجينا بعد أيام عى تقرير صحيفة "ذا صن" البريطانية التي تناولت فيه الحياة القاسية التي كانت جورجينا قد عاشتها، وهو ما كشف عنه عمها الذي أشرف على تربيتها ورعايتها منذ كانت في الخامسة من عمرها حين كان والدها سجيناً لمدة 10 سنوات وتم ترحيله إلى الأرجنتين بتهمة تهريب المخدرات من إسبانيا إلى فرنسا.

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