اتحاد الكرة يُسلم الشارات الدولية إلى قضاة الملاعب لعام 2022

المصدر: الإمارات اليوم

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس في مقره بدبي حفل تسليم الشارات الدولية لحكام وحكمات كرة القدم والشاطئية والصالات لعام 2022، بحضور سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، وذلك على هامش اليوم الختامي للمعسكر الشتوي ودورة الاتحاد الدولي لحكم الفيديو.

وحضر الحفل أيضا محمد عمر نائب رئيس اللجنة، وحمد المزروعي وفاطمة العامري عضوا اللجنة، ولي بروبرت مدير إدارة الحكام، وريتشارد ميلين المدير الفني، وماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام في الاتحاد الدولي، وأوسكار رويز، وخورخي لاريوندا، ومايك فان دير روست مسؤول تقنية الفيديو في الفيفا.

وضمت قائمة الحكام الدوليين لعام 2022: محمد عبد الله حسن، عمار علي الجنيبي ، أحمد عيسى درويش ، عادل علي النقبي ، يحيي علي الملا ، عمر محمد أحمد آل علي ، سلطان محمد صالح (حكام ساحة) ومحمد أحمد يوسف ، حسن محمد المهري ، أحمد سعيد الراشدي ، جاسم عبد الله آل علي ، زايد داود كمال ، مسعود حسن إسماعيل ، علي راشد النعيمي ، جمعة حمد المخيني ، سبت عبيد سرور (حكام مساعدون) ، محمد عبد الله حسن ، عمار علي الجنيبي ، عمر محمد أحمد آل علي ، محمد أحمد يوسف ، حسن محمد المهري ، محمد عبيد خادم ، صقر حمدان الزعابي (حكام فيديو) فهد بدر الحوسني ، أحمد عبد الله الغيص ، ياسر خلفان الزعابي (حكام كرة قدم الصالات) إبراهيم يوسف الرئيسي (حكم كرة قدم الشاطئية) والحكمات الإناث خلود خدوم الزعابي (ساحة) أمل جمال ناصر ( مساعد).

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