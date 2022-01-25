راشد بن حميد يحث اللاعبين على التركيز في مباراة سورية.. ويُشيد بجمهور الأبيض

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، لاعبي المنتخب الوطني إلى التركيز في المباراة التي يخوضها الأبيض أمام شقيقه السوري, مؤكداً أن النتيجة الإيجابية تعزز حظوظ المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى المونديال , مجدداً ثقته بالعناصر الحالية التي تُمثل الأبيض.

جاء ذلك خلال لقائه لاعبي وأعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني اليوم الثلاثاء، وقال: "الأبيض يضم عناصر موهوبة تستحق التقدير, وأن الشباب يضيفون قوة وحيوية إلى أداء المنتخب".

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن اتحاد الكرة يضع كل إمكانياته في خدمة المنتخبات الوطنية، ويقدم دعما متواصلاً من أجل تحقيق التطوير الذي يعيد للكرة الإماراتية وهجها وبريقها ويجعل حضورها قوياً في الساحة الكروية العالمية.

وأشاد رئيس الاتحاد بعطاء اللاعبين في التدريبات والتزامهم بالمنهج الذي وضعه الجهاز الفني, شاكرا الجميع على العمل والانضباط والحرص, مؤكداً أن اللاعبين على قدر المسؤولية, وأن كل عنصر في كتيبة الأبيض يدرك مسؤولياته ويعمل بإخلاص من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي دور جمهور الكرة الإماراتية في دعم المنتخب قائلا: "الجمهور المحفز الأكثر أهمية للاعبين, فحضور مشجعي الأبيض يدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم, ويساعدهم على عرض مواهبهم بصورة إيجابية تسهم في تحقيق النتيجة المطلوبة. إن حضور الجمهور إلى مباراة الأبيض وشقيقه السوري سيكون عاملاً محفزا يدعم المنتخب ويشجعه ويجعله أكثر قوة وتماسكا، فالجمهور الإماراتي كان ومازال وفيا للمنتخبات الوطنية".

حضر اللقاء حميد أحمد الطاير عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية وأحمد عبدالرحمن الطنيجي عضو اللجنة.

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