اتفاقية لدعم «بناء مجتمع صحي وسليم في أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، تجديد شراكتهما «لدعم وتعزيز الجهود المبذولة لبناء مجتمع صحي وسليم في أبوظبي»، من خلال رعاية «مبادلة» عدداً من الفعاليات والأنشطة الرياضية المجتمعية المحلية والعالمية، ومواصلة دعم الشركة جهود وأنشطة المجلس لتعزيز سمعة ومكانة أبوظبي كوجهة رياضية مرموقة.

وتتيح الاتفاقية المجال لتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة الرياضية، بهدف رفع مستوى التثقيف الرياضي، وتحسين مستويات اللياقة البدنية لمختلف أفراد وشرائح المجتمع، إضافة إلى ترسيخ وتعزيز أسلوب حياة صحي وسليم، لدى أفراد المجتمع في أبوظبي.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «ستتيح هذه الشراكة المجال للمجلس لمواصلة جهوده وأنشطته عالمية المستوى لإمارة أبوظبي».

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