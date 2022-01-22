اتحاد الكرة الإماراتي يهنئ علي صالح بيوم ميلاده

المصدر: منصور السندي - دبي

هنأ اتحاد الإمارات لكرة القدم اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " توتير" لاعب نادي الوصل والمنتخب الوطني علي صالح بيوم ميلاده الـ 22 الذي يصادف اليوم السبت 22 يناير، علما أن علي صالح يتواجد حاليا في صفوف المنتخب الذي يقيم معسكرا داخليا في دبي استعدادا لمباراتي المنتخب أمام منتخبي سورية وإيران يومي الخميس المقبل والأول من الشهر المقبل على التوالي ضمن الجولتين السابعة والثامنة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويعد علي صالح المولود في 22 يناير من العام 2000 من العناصر الشابة التي فرضت نفسها بقوة ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني.

ويعول مدرب المنتخب الهولندي مارفيك على علي صالح ليكون من الأوراق الرابحة التي سيعتمد عليها في مباراتي سورية وإيران في ظل غياب مهاجم المنتخب علي مبخوت.

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