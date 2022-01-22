عروض قوية لليوم الثالث.. جيميسون يقترب من لقب بطولة أبوظبي للغولف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصل الاسكتلندي سكوت جيميسون عروضه القوية في منافسات اليوم الثالث لبطولة أبوظبي إتش أس بي سي للغولف التي تختتم غداً الاحد، وأصبح ثاني لاعب في تاريخ بطولة رولكس يحافظ على صدارة البطولة من بدايتها وحتى اليوم الختامي، بانتظار لقائه المرتقب مع شين لوري وتوماس بيترس.

وحقق سكوت الصدارة في جميع الجولات حتى الآن، بانتظار ملاقاته لبطل عام 2019 لوري وبيترس في الجولة النهائية، حيث يتقدم بثقة لتحقيق إنجاز العمر في جولة رولكس، برصيد حافل بأربع مباريات تحت 78، ومجموع 11 ضربة تحت المعدل.

وإذا نجح سكوت في تحقيق هذا الهدف، سيكون اللاعب الثاني فقط الذي يحافظ على الصدارة من بداية البطولة حتى نهايتها في تاريخ سلسلة رولكس، بعد لوري الذي حقق نفس النتيجة عام 2019.

ولعب لوري إلى جانب بيترس حامل خمسة ألقاب، الذي حقق أيضاً نتيجة مميزة مع خمسة مباريات تحت 67، وعشرة ضربات تحت المعدل في الموسم. أما المصنف سابع عالمياً فكتور هوفلاند فيأمل بتحقيق نتيجة جيدة برغم تخطيه المعدل في الحفرة الخامسة النهائية، حيث يتعادل حالياً مع الهندي شوبهانكر شارما بثماني ضربات تحت المعدل.

بدوره، سجل الإسباني رافائيل كابريرا-بيلو سبع ضربات تحت المعدل، متساوياً مع البريطانيين جيمس موريسون وإيان بولتر.

وحقق الإنجليزي المولود في الإمارات جوش هيل، 69 في الجولة الثالثة بانتظار اليوم الختامي على ملعب ياس لينكس. واستفاد اللاعب ذي الـ 17 ربيعاً من ظروف أقل حدة في طقس اليوم مقارنة بالأمس، ليحقق ثلاث ضربات "بيردي" في الثقوب الأربعة الأخيرة من جولته الثانية هذا الصباح، وكان هيل قد فاز ببطولة أبو ظبي للهواة في ديسمبر التي أهلته للمنافسة هذا الأسبوع، حقق ست ضربات "بيردي" وضربة "إيغل" في الحفرة السابعة في الجولة الثالثة ليعزز مشاركته المثيرة للإعجاب في بطولة أبو ظبي إتش إس بي سي لهذا العام.

من جهته، قال الأسكتلندي سكوت جيميسون : "بعد الذي واجهناه في الأمس، يبدو الأمر بأكمله الآن أكثر وضوحاً، ولكنه لايزال صعباً. كان التسديد نحو الحفر أسرع بكثير رغم بعض الرياح البسيطة. ولكن ما أسعدني حقاً أن عند وصولي للحفرة الأخيرة، لاحظت بأن أحداً لم يقم بتسديد ضربة "بيردي"، لذلك كنت فخوراً بإحرازها في 6 أقدام ".

وأضاف: "سيكون أمرًا رائعاً بلا شك أن أحرز الفوز ببطولة بهذه المكانة. هنالك نخبة من الأبطال الكبار هنا، مما يجعل المنافسة طريقاً صعباً نقطعه".

بدوره، قال لوري، حامل لقب البطولة في عام 2019: "شعرت براحة كبيرة، وكان الوقت رائعاً برفقة توماس، كما كان اللعب معه مميزاً. كانت بداية حرجة بالنسبة لأليكس لكنه تمكن في النهاية من تقديم أداء مميز. يمكنني أن أقول بأنه يوم لطيف في هذا الملعب الجميل وغير السهل خصوصاً مع هبوب الرياح، إلا أنني معجب به تماماً".

وأضاف: "أنا أتطلع إلى الغد وأرى أن سكوت سيحرز 10 تحت المعدل، بصرف النظر بمن ألتقي غداً، ولكنني أشعر بأنه سيكون يومًا جيدًا ولا أرى نفسي سوى واقفاً هنا مع الكأس مجدداً. وإنه لأمر بأن تكون البطولة الأولى لهذا العام بهذا القدر من المنافسة. إذ كانت الكثير من البدايات في الأعوام السابقة صعبة بالنسبة لي حين فاتتني فيها الضربات، ولكن كما قلت سابقاً، أنا سعيد حيث أنا الآن واتطلع بشدة للغد".

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