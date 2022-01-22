10 آلاف متسابق في سباق "إكسبو للجري" (فيديو)

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سباق "إكسبو 2020 دبي" للجري، الذي أقيم صباح اليومK بدعم من مجلس دبي الرياضي، مشاركة مجتمعية واسعة بلغت أكثر من 10 آلاف متسابق من مختلف الجنسيات والأعمار ومستويات اللياقة البدنية، في تأكيد على التنوع والشمولية التي يتمتع بها الحدث الدولي.

وانطلق المتسابقون من أمام الجناح القطري في منطقة الاستدامة على شارع المنغروف مرورا بأجنحة "تيرا" وسنغافورة وهولندا واسبانيا وشارع السدر وجناح الإمارات وساحة الوصل ثم تجاوز المتسابقون منطقتي الفرص والتنقل والعديد من الأجنحة المتواجدة على شوارع الغاف والشروق والغروب وصولا إلى قرية السباق في حديقة اليوبيل.

وجاءت المشاركة الكبيرة من مختلف فئات المجتمع والجنسيات تأكيدا على دعم هذه الفعالية الفريدة وما تحمله من قيم مجتمعية تهدف لتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، حيث شهد سباق 3 كلم مشاركة واسعة من العائلات والأطفال.

وأقيم السباق في 3 فئات 3 و5 و10 كلم، وانطلق المشاركون عبر مجموعات تضم كل واحدة 500 مشارك بهدف الحفاظ عل التباعد والالتزام بالإجراءات الصحية.

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