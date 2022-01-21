المهيري يتأهل للمشاركة في "البارالمبية الشتوية" بعد اعتماده وتصنيفه دولياً

المصدر: وام

حقق ذياب جاسم المهيري، لاعب منتخب الإمارات وبطل آسيا في بارالمبية التزلج، إنجاز جديد لرياضة الامارات، بعد اجتيازه اختبارات اللجنة البارالمبية الدولية بنجاح، ليصبح لاعباً رسمياً مصنّفاً بصورة مبدئية كمتزلج لفئة التزلج وقوفا لأصحاب الهمم من الاتحاد الدولي للتزلج، وأول إماراتي من أصحاب الهمم يحقق هذه الخطوة، التي تؤهله للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية التي تعقد في العاصمة الصينية بكين في مارس المقبل، عقب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستنطلق في فبراير المقبل.

وحقق بطل الإمارات هذا الإنجاز بعد اجتيازه اختبارات اللجنة البارالمبية الدولية التي أقيمت على هامش بطولة العالم للرياضات الشتوية لذوي الهمم والتي تقام في منتجع ليلهامر بالنرويج، خلال الفترة من 12 حتى 23 يناير الجاري، حيث استطاع المهيري تحقيق الرقم الذي يؤهله للحصول على الاعتماد الدولي والتصنيف المبدئي كأول إماراتي من أصحاب الهمم يحقق هذا الإنجاز، ويتبق له حصوله على الاعتماد الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن ذياب المهيري كان قد فاز بالميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية البارالمبية للتزلج على المنحدرات الثلجية «فئة التزلج المتعرج»، المعتمدة من الاتحاد الدولي للتزلج، والتي نظمها اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية واللجنة البارالمبية الاماراتية في نوفمبر الماضي بسكي دبي وقد حصد لاعب منتخب الإمارات ذياب المهيري الميدالية الذهبية والمركز الأول متفوقاً بجدارة على باقي المتنافسين، بعدما حقق زمناً قدره 1:28:80 ساعة.

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