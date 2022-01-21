ضربة واحدة تحت المعدل تضع الإسكتلندي جيمسون في صدارة «غولف أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تصدّر الإسكتلندي سكوت جيمسون بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف، (فعالية سلسلة رولكس الأولى ضمن جولة دي بي وورلد 2022)، بضربة واحدة تحت المعدل خلال جولته الافتتاحية تلاه بطلا كأس رايدر اللاعبان النرويجي فيكتور هوفلاند والبلجيكي توماس بيترس.

وكان جيمسون قد أحرز انتصاره الأول والوحيد منذ تسع سنوات في بطولة نيلسون مانديلا برعاية آي إس بي إس هاندا، إلا أنه قدم أداءً قوياً خلال مشاركاته الثلاث الأخيرة، على الرغم من الأداء السيئ الذي سجله في عام 2019، والذي سبب له التراجع إلى المرتبة 16.

وسجل البطل الإسكتلندي (38 سنة) رقماً قياسياً جديداً في ملعب ياس لينكس الذي استضاف الفعالية للمرة الأولى هذا الأسبوع، إذ حقق 63 بواقع تسع ضربات تحت المعدل في حين لم يتمكّن بعض اللاعبين من إنهاء جولاتهم الافتتاحية، عندما تم تعليق المباراة بسبب حلول الظلام.

من جهته، أحرز هوفلاند، الذي شارك للمرة الأولى في بطولة كأس رايدر أوروبا العام الماضي وحصد ثلاثة ألقاب في جولة رابطة محترفي الغولف منذ احترافه في عام 2019، 64 ضربة تحت المعدل ليحتل المركز الثاني، فيما تراجع بيترس بواقع سبع ضربات تحت المعدل.

كما حقق اللاعب المحلي جوش هيل، الذي فاز ببطولة أبوظبي للهواة في ديسمبر، ما دفعه إلى التأهل للمشاركة في هذه البطولة، نتيجة واحد تحت المعدل بـ71 ضربة في الجولة الافتتاحية اليوم، ما عزز آماله بمواصلة اللعب في بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف.

وأنهى الإماراتي أحمد سكيك جولته بضربة واحدة فوق المعدل عبر 17 حفرة قبل تعليق المباراة، في حين اختتم مواطنه أحمد المشرخ جولته بسبع ضربات فوق المعدل.

أما الإنجليزي تيريل هاتون المدافع عن اللقب وإيان بولتر أسطورة كأس رايدر، فتقاسما المركز الرابع إلى جانب ثلاثة لاعبين آخرين، قبل أن ينطلق جرس النهاية. وتنطلق الجولة الأولى مجدداً الساعة 7.45 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

جيمسون: تمكنت من تحقيق نتائج ممتازة طوال اليوم

قال الإسكتلندي سكوت جيمسون في تصريحات صحافية: «كان يوماً حافلاً بالفعل. لقد مضت ثمانية أسابيع منذ انطلاق الموسم، ومن الطبيعي أن نتوتر في بداية كل يوم جديد من البطولة، إلا أن النتيجة الجيدة التي افتتحتُ بها اليوم ساعدتني على استعادة هدوئي، وتمكنت من تحقيق نتائج ممتازة طوال اليوم، على الرغم من عدم التوفيق في إحدى الضربات».

هاتون: ابتعدت عن الملاعب 3 أسابيع وكانت متعتي «إكسبوكس»

قال الإنجليزي تيريل هاتون المدافع عن اللقب، في تصريحات صحافية: «بدأتُ هذا العام بالتمرين الذي كنت بأمس الحاجة إليه، فقد ابتعدت عن الملاعب مضطراً منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد رحلتي إلى الباهاما، وكانت متعتي في هذا الوقت هي ألعاب (إكسبوكس)، لكنني عدت مجدداً بعد بداية العام للتدريب في أورلاندو واستعدت لياقتي ونشاطي.. كانت نتائجي اليوم مفاجئة بالنسبة إلي. فلم أشعر أن أدائي كان موفقاً أبداً. كانت بداية جيدة بالفعل، وأتمنى أن يكون الحظ حليفي غداً. سيكون الطقس عاصفاً قليلاً، ولكنني واثق بأن أدائي سيكون أفضل من اليوم».

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