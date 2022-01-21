المصدر: الإمارات اليوم

عقد

تواجه إدارة أحد أندية المحترفين أزمة بشأن عقد لاعب أجنبي في صفوف الفريق، رغم أنه يلعب على سبيل الإعارة، ولكن ينص عقده على إلزامية انتقاله بشكل نهائي عقب نهاية الموسم في حال عدم إبلاغ ناديه الأصلي في شهر ديسمبر الماضي بعدم رغبة النادي في شراء اللاعب.

مدرب

حذر جمهور أحد أندية المحترفين إدارة النادي عبر التواصل الاجتماعي من عدم البحث عن مدرب بديل قبل فوات الأوان إذا أراد ضمان البقاء في البطولة.

أسامة

تتداول مواقع إعلامية عراقية أن لاعب المنتخب العراقي ونادي خورفكان أسامة رشيد سيغادر (النسور) في الانتقالات الشتوية الحالية وأن الجهة المقبلة قد تكون الدوري البرتغالي.

اعتراضات

انتقد جمهور فريق يلعب في دوري الدرجة الأولى مدرب فريقهم بسبب كثرة الاعتراض على قرارات حكم الساحة بشكل متكرر وقالوا إنها أكثر من توجيه فريقه في المباراة.

تحذير

جدد مجلس إدارة ألعاب جماعية في أحد الأندية، تحذيره إلى مدرب الفريق الأول في لعبة جماعية، وأعطاه فرصة أخيرة لتصحيح مسار الفريق، بعد النتائج غير المرضية، وعدم القدرة على تكرار إنجازات المواسم الماضية، وبلوغ الأدوار النهائية في المسابقات التي ينافس فيها.

تشويش

قال مقربون من لاعب أجنبي في دوري المحترفين إن اللاعب بات مشوشاً بسبب عدم جلوس إدارة النادي معه للحديث عن تجديد عقده من عدمه، ما يؤثر سلباً في أدائه في الملعب.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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