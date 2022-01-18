منتخب اليد يخسر ضربة البداية في افتتاح البطولة الآسيوية

المصدر: جوني جبور-دبي

تعرض المنتخب الوطني لكرة اليد، إلى خسارة مفاجأة أمام نظيره العراقي، بفارق الهدف وبنتيجة "31-32"، في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة مدينة الدمام لحساب المجموعة الثالثة في افتتاح البطولة الآسيوية لمنتخبات الرجال، التي تستضيفها السعودية حتى 31 الجاري، والمؤهلة إلى كأس العالم 2023 في السويد والدنمارك.

وفرط المنتخب الوطني بفرصة أنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق الهدف وبنتيجة "15-14"، بعد أن دفع ضريبة غالية لتسرع لاعبيه في إنهاء الهجمات، التي منتحت "أسود الرافدين" الأفضلية في الشوط الثاني وحسم نتيجة المباراة لصالحهم "32-31".

ويستكمل "أبيض" اليد في الثالثة ظهر يوم غدٍ الأربعاء، مبارياته في دوري المجموعة، بلقاء نظيره العماني، في مواجهة تحمل عنوان التعويض لكلا المنتخبين، خاصةً بعد خسارة المنتخب العماني في أولى مواجهاته بالبطولة أمام المنتخب القطري بنتيجة "14-31".

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