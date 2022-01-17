فوز وتعادل و9 أهداف في مباراتين بدوري «خماسيات القدم للصم»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استُؤنف أول من أمس دوري خماسيات كرة القدم للصم، من خلال مباراتين أقيمتا داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية للموسم الحالي 2021-2022. وشهد اللقاءان فوزاً وتعادلاً وتسعة أهداف مثيرة. وجرت المباراة الأولى بين نادي دبي لأصحاب الهمم ونادي العين لأصحاب الهمم، حيث انتهت المباراة بفوز نادي دبي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وفي اللقاء الثاني، الذي أقيم في التوقيت نفسه، سيطر التعادل على نتيجة اللقاء بين نادي أبوظبي لأصحاب الهمم ونادي الثقة للمعاقين، حيث أسفرت نتيجة اللقاء عن هدفين لكل فريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news