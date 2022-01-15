اتحاد اليد يعلن القائمة الرسمية للمنتخب في بطولة آسيا

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن اتحاد كرة اليد، اليوم، القائمة الرسمية للمنتخب الوطني الأول، المشارك في البطولة الآسيوية العشرون التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 18 وحتى 31 يناير الجاري، والمؤهلة إلى كأس العالم 2023 في الدنمارك والنرويج.

وضمت القائمة: وحيد البلوشي، ومحمد الطاهر، وعبد الرحمن خميس، وخالد البلوشي، وأحمد الخليفي، ورحمة المنصوري، وشهاب البلوشي، وأحمد المهيري، وسلطان المطوع، وإبراهيم آل علي، وضاحي الياسي، وسيف الإنصاري، وفراس البلوشي، ومبارك وأحمد الظنحاني، ورائد البلوشي، وطارق المازمي، ومرزوق البلوشي، وراشد فرامرز، وجمعة عباد.

ويقود المنتخب المدرب الجزائري سفيان حيوني، ومساعده المدرب صقر عبيد، ومدرب حراس المرمى عادل مرابط، والمدير الإداري للمنتخب عادل الشامسي.

واختتم المنتخب أمس، بنجاح، تجربتيه الوديتين التي جمعته على صالة نادي الشارقة مع نظيره الأسترالي، في تجربتين أكد خلالهما "أبيض اليد" جهوزيته قبل السفر إلى السعودية، بعد الفوز في الأولى بنتيجة "34-20"، ثم في الثانية "29-17".

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