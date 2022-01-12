دبا الفجيرة يستحوذ على صدارة «الأولى».. والحمرية ينافس بقوة

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

شهدت الجولة 14 لدوري الدرجة الأولى، التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين متغيرات قادت إلى خلق أجواء جديدة في المنافسة على الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، أبرزها استحواذ دبا الفجيرة على صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة، وتخلي العربي عن المركز الأول، وتراجع لمركز الوصيف برصيد 34 نقطة، بعد أن فاز دبا الفجيرة على العربي بهدفين نظيفين، بينما دخل الحمرية منافساً قوياً برصيد 29 نقطة في المركز الثالث، بعد أن فاز على حتا بهدفين نظيفين ليتجمد رصيد «الإعصار» عند 22 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد البطائح 26 نقطة رابعاً، وفي بقية المباريات تعادل دبا الحصن مع الفجيرة بهدف لمثله، ليصبح رصيد الحصن 25 نقطة والفجيرة 20، وفاز البطائح على التعاون 4-1 ليصبح رصيد البطائح 26 نقطة رابعاً، وفاز «جلف إف سي» على مسافي بهدف نظيف، وتعادل الجزيرة الحمراء مع مصفوت بهدفين لمثلهما، والذيد على ستي بثلاثية نظيفة.

وبموجب هذه النتائج وترتيب الفرق التي تحتل المراكز من الأول وحتى السادس، أصبح الحمرية الأكثر استفادة من نتائج الجولة، بعد أن قلص فارق النقاط مع فريقي الصدارة دبا الفجيرة والعربي.

المهيري: الدوري طويل

أكد مشرف الفريق الأول لنادي الحمرية، ماجد المهيري، أن الدوري طويل وسيكون هناك العديد من المتغيرات التي قد ترسم ملامح جديدة لهوية الفريقين اللذين سيصعدان للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لا فائدة من الشعور بالفرح والسعادة في الوقت الحاضر لنتيجة مباراة أو صعود لمركز أفضل أو حتى الاقتراب من فريقي الصدارة، بل إن الفرحة الحقيقية هي التي ستكون في نهاية الموسم من خلال نيل إحدى بطاقتي التأهل للأضواء».

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