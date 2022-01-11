كأس ولي عهد دبي للقايا من نصيب «جلمودة».. والبندقية في قبضة «مضبوط»

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

تألقت المطية «جلمودة» في الشوط الرئيس للقايا البكار المفتوح، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن، بعدما حصلت على المركز الأول في اليوم الثالث من منافسات المهرجان، بمشاركة ما يقارب الـ1900 مطية، في تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، التي أقيمت على مدار 22 شوطاً نقدياً في الفترة الصباحية، و18 شوطاً في الفترة المسائية، خصصت أشواطها الأربعة الأولى لرموز سن التحدي.

وشهد الشوط الرئيس للقايا البكار المفتوح تألقاً لافتاً للمطية (جلمودة)، بشعار سالم سعيد منانة الكتبي، إذ تمكنت من الظفر بكأس ولي عهد دبي، بعد حصولها على المركز الأول بزمن قدره 7:20:5 دقائق، بينما منح (مضبوط) مالكه سعيد جابر عبدالله محمد بندقية اللقايا الجعدان المهجنات المفتوح، بعد أن قرن الأداء الرائع بالحصول على توقيت مميز كفل له الفوز بزمن بلغ 7:17:8 دقائق.

وحصل شعار محمد العوضي يحيى المنهالي على كأس ولي عهد دبي للقايا البكار للإنتاج بوساطة (منهاتن)، التي قطعت رحلة السباق في زمن قدره 7:18:9 دقائق، بينما نال بندقية اللقايا الجعدان للإنتاج (شباب) المملوك لسعيد أحمد سعيد بن حلوة الكتبي، الذي تألق في رابع الأشواط مسجلاً زمناً بلغ قدره 7:19:8 دقائق.

في المقابل حصدت (الظبي) ملك سيف سالم النايلي الشامسي، لقب الشوط الرئيس للبكار المحليات في أول أشواط سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، في الفترة الصباحية، بعدما وصلت (الظبي) لخط النهاية في زمن قدره 7:30:6 دقائق.

وأهدت (العبور) مالكها محمد علي هزيم المسافري صدارة اللقايا البكار المهجنات في الشوط الثاني، في زمن بلغ 7:24:7 دقائق، أما الشوط الثالث المخصص للقايا الجعدان المحليات، فكان من نصيب شعار سالم محمد بالضبيعة الكتبي، الذي قدم (شاهين) بتوقيت قدره 7:26:8 دقائق. من جهته، حسم (مهيب) جولة اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الرابع، وأهدى مالكه سعيد عبيد بالضبيعة الكتبي اللقب، في زمن بلغ 7:24:2 دقائق.

من جانب آخر، يشهد ميدان المرموم اليوم الظهور الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، من خلال مشاركتها في تحديات سن اللقايا، والتي ستقام على مدار 33 شوطاً مقسمة على الفترتين الصباحية والمسائية.

• المطية «جلمودة» تألقت في الشوط الرئيس للقايا البكار المفتوح ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن.

• 1900 مطية شاركت في تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل.



• 22 شوطاً نقدياً في الفترة الصباحية، و18 في الفترة المسائية.



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