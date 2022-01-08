دبا "بطل الشتاء" ومتصدر "الهواة" بعد الفوز على العربي

المصدر: محمد فاضل - أم القيوين

فاز دبا الفجيرة على مضيفه العربي بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الدرجة، ونال لقب بطل الشتاء بعد تصدر الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما تراجع العربي لمركز الوصيف برصيد 34 نقطة. وسجل هدفي دبا كل من جابريل كوتو، وفرانسيسكو سوزا.

في مباراة أخرى فاز البطائح على التعاون (4-1)، وسجل له العماني محمد بن غريب (هدفين) وابراهيم خميس والايفواري سيكو بابا، بينما سجل للتعاون البرازيلي جيلسون، ليصبح رصيد البطائح 26 نقطة مقابل 7 للتعاون.

وفاز الذيد على سيتي بثلاثية نظيفة، سجلها البرازيلي سيلفا رودريغو ومواطنه طارق لوكاس وراشد حسن ليصبح رصيد الذيد 13 نقطة مقابل نقطتين لفريق سيتي.

وتعادل دبا الحصن مع الفجيرة (1-1)، حيث سجل لدبا الحصن البرازيلي افيلينيو، وسجل للضيوف عيسى يعقوب ليصبح رصيد دبا الحصن 25 نقطة، مقابل 20 للفجيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news