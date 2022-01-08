بني ياس يقسو على "النمور" بثلاثية ويصل النقطة الـ18

المصدر: محمد فاضل - كلباء

حقق بني ياس فوزا مستحقا اليوم على مضيفه اتحاد كلباء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين، ليصبح رصيد السماوي 18 نقطة، وهو نفس رصيد كلباء الذي ظهر بمستوى أقل من المباريات السابقة، متأثرا بغياب حبيب الفردان وعمر الخديم.

ونجح محمد الحمادي في قيادة السماوي لتحقيق الفوز، بعد تسجيله هدفين، الأول في الدقيقة الثانية، بعد انفراده بالمرمى واستغلال تقدم الحارس جمال عبدالله بعيدا عن مرماه.

وواصل بني ياس سيطرته، وتمكن من تسجيل هدفه الثاني عن طريق السويدي اسحاق ثيلين في الدقيقة 25، والذي سدد كرة عرضية وصلته من الارجنتيني خيمينيز، مستفيدا من عدم تشتيتها من قبل مدافع كلباء محمد سبيل.

وقلص كلباء النتيجة بهدف التوغولي بينيل مالابا بعد رأسية في الدقيقة 63. وعاد بني ياس وسجل هدفه الثالث (70) عن طريق محمد راشد الحمادي، بعد هجمة قادها خيمينيز انتهت عند الحمادي الذي سدد بقوة في المرمى، بعد أن تغير طريقها عقب ملامستها أحد مدافعي كلباء.

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