مدرب الجزيرة يجيب على سر غياب علي مبخوت لمدة شهر

المصدر: معاذ كمبال - العين

أجاب الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة على سر غياب المهاجم الدولي علي مبخوت عن الفريق لمدة شهر وعدم ظهوره مع زملاءه للمرة الأولى منذ سنوات في احتفالات فوز "فخر أبوظبي" بكأس السوبر الإماراتي، الجمعة، على حساب شباب الأهلي بركلات الترجيح 5-3، (الوقت الأصلي 1-1).

وقال كايزر رداً على سؤال "الإمارات اليوم" خلال المؤتمر الصحافي عن السبب حول غياب مبخوت طوال هذه الفترة، وما إذا كان مصاباً او أنه يمر بحالة معنوية سيئة بسبب الانتقادات التي طالته في الفترة الماضية من جانب بعض الجماهير حول عدم ظهوره بشكل جيد مع المنتخب الوطني: "من الصعب الحديث حول هذا الأمر، أتفهم رغبة الجميع لمعرفة ماذا يحدث، لكن لا يمكنني تحديد تاريخ عودته للمشاركة، ربما لن يكون مشاركاً في المباراة المقبلة".

ولم يكن مبخوت حتى ضمن قائمة اللاعبين الاحتياطيين، كما أنه أيضاً لم يرافق زملائه إلى استاد هزاع بن زايد الذي شهد إقامة المباراة، وظل غائباً عن التدريبات منذ ما يقارب الشهر، وتحديداً منذ عودته من صفوف المنتخب الوطني بعد المشاركة ببطولة كأس العرب بتاريخ 11 ديسمبر 2021.

كما استمر غياب علي مبخوت عن الحصص التدريبية لفريقه الذي افتقد لخدماته في ست مباريات متتالية، لكن رغم ذلك نجح الفريق بصعوبة بالغة في خوض اللقاءات من دونه "فاز في أربعة تعادل مباراتين".

يذكر أن علي مبخوت احتفى في شهر نوفمبر الماضي بتسجيله للهدف الذي 175 الذي عادل به الرقم القياسي للهداف التاريخي للدوري الذي يمتلكه الأسطورة فهد خميس.

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