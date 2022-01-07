إصدار تذكار لبطاقة «نول» خاص بـ «جائزة الإبداع الرياضي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدرت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بطاقة نول من الفئة الذهبية، تحمل شعار الجائزة الكبرى، من حيث قيمتها وتعدد فئاتها، والأولى من نوعها على الإطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي.

وتحمل البطاقة أيضاً وسم الجائزة (المجد لمن يصنعه)، وستكون إصداراً خاصاً غير صالح للتداول التجاري، تُهدى للفائزين في فئات الدورة الحادية عشرة من الجائزة، الذين سيستخدمون مترو دبي للوصول إلى مقر «إكسبو 2020 دبي».

وتنضم بطاقة نول إلى المجموعة الثمينة من الهدايا التذكارية الخاصة بالجائزة التي تم إصدارها في هذه المناسبة، حيث يأتي هذا الإصدار بعد أن أصدرت الجائزة مسكوكة نقدية فضية من فئة 50 درهماً، بالتعاون المصرف المركزي لدولة الإمارات، ويحمل وجه المسكوكة صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويزين شعار الدولة الملون الجهة الخلفية للمسكوكة مع قيمتها النقدية.

كما أصدرت الجائزة أيضاً طابعاً بريدياً تذكارياً، بالتعاون مع بريد الإمارات، وهو يحمل أيضاً صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وشعار الجائزة، وتم إصدار الطابع والمسكوكة في ظل احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي و«عام الخمسين»، ونجاح الدورات العشر الأولى من الجائزة، التي أسهمت في تطوير القطاع الرياضي، وحفلت بتكريم المبدعين في جميع مجالات العمل الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم.

وتم الكشف عن المسكوكة والطابع البريدي خلال المؤتمر الصحافي الذي تم خلاله الإعلان عن أسماء الفائزين بفئات الدورة الحادية عشرة للجائزة، وعقد في «ديب دايف دبي»، أكبر وأحدث حوض للغوص في العالم.

• تحمل البطاقة أيضاً وسم الجائزة (المجد لمن يصنعه).

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