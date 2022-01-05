«قصر الإمارات» الشريك الفندقي الرسمي لنادي مانشستر سيتي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن نادي مانشستر سيتي أمس عن إطلاق شراكة جديدة تجمعه مع فندق قصر الإمارات، تصبح بموجبها العلامة الفندقية في أبوظبي الشريك الفندقي الرسمي لنادي مانشستر سيتي.

وقال بيان صحافي: «كان الفندق وجهة إقامة الفريق الأول أثناء تواجده في دولة الإمارات خلال الزيارات التدريبية، كما تعد ملاعب التدريب في الفندق الفاخر وجهة مدارس السيتي لكرة القدم في أبوظبي لتنظيم واستضافة حصص التدريب الكروية للاعبين الصغار والفعاليات المجتمعية المتنوعة».

وبموجب هذه الشراكة الجديدة يظهر اسم وشعار فندق قصر الإمارات ضمن العديد من المرافق التابعة لنادي مانشستر سيتي، بما في ذلك استاد الاتحاد، وملاعب التدريب في مدينة مانشستر، بالإضافة إلى قمصان التدريب، كما يظهر المدير الفني للنادي بيب غوارديولا في محتوى مصور مشترك تم التقاطه خلال زيارة سابقة إلى فندق قصر الإمارات.

من جانبه قال نائب الرئيس الأول لمبيعات الشراكات العالمية في مجموعة السيتي لكرة القدم، ستيفان سيبليك،: «خلال السنوات الماضية، وفر فندق قصر الإمارات لنادي مانشستر سيتي ولاعبي الفريق الأول مرافق تدريب رائدة، كما كان وجهة الإقامة في العديد من الزيارات، ونحن سعداء لفرصة تطوير هذه العلاقة ونرحب بالفندق شريكاً رسمياً ونتطلع للعمل معاً على تفعيل هذه الشراكة وتوثيقها».

بدوره قال المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط لدى فندق قصر الإمارات - أبوظبي، مايكل كوث: «تعزز هذه الشراكة المكانة الريادية التي يتمتع بها فندق قصر الإمارات باعتباره وجهة أولى للأنشطة الرياضية والفعاليات الترفيهية في أبوظبي، ونحن نتطلع قدماً لاستقبال لاعبي الفريق وكوادره في ملاعبنا التدريبية المعتمدة لدى فيفا وفي مرافقنا المميزة الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، واستضافة الحصص التدريبية والفعاليات التعليمية لعشاق الرياضة والصغار والزوار القادمين من مختلف أنحاء المنطقة».

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