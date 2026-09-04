وداع طريف بين هالاند ومرموش بعد انتقاله لتوتنهام: "إياك أن تتجاهلني على سناب شات" !

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا يظهر النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، وهو يودع زميله السابق المصري عمر مرموش، إثر انتقال الأخير إلى توتنهام هوتسبير.

وخلال المقطع، مازح هالاند مرموش قائلا له: "ما هذا؟ لماذا تفعل ذلك؟ ارتد ملابس ومعدات التدريب، فسنتدرب قريبا"، ليرد مرموش: "أنا ذاهب يا رجل، يجب أن أتدرب في مكان آخر".

وعقب ذلك، تمنى هالاند التوفيق لزميله، ممازحا إياه أثناء العناق: "إياك أن تتجاهلني على سناب شات".

يذكر أن مرموش وهالاند تزاملا في خط هجوم مانشستر سيتي منذ انضمام النجم المصري إلى "السيتي" في يناير 2025، حيث توطدت علاقتهما بسرعة رغم الفترة القصيرة التي جمعتهما.

تجدر الإشارة إلى أن نادي توتنهام هوتسبير كان قد أعلن رسميا عن التعاقد مع مرموش في نهاية أغسطس الماضي.