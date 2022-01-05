توزيع المناصب الإدارية في اتحاد الغولف.. الهاشمي نائباً للرئيس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة اتحاد الغولف برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الغولف جلسته الأولى بعد إشهار مجلس إدارة الاتحاد، والمكون من 9 أعضاء من بينهم مقعد للعنصر النسائي ومقعد للشباب. وقال بيان صحافي: «تم خلال الاجتماع الاطلاع على جدول الأعمال الذي يصب في صالح اللعبة وكوادرها حالياً ومستقبلياً، وتم توزيع المناصب حيث أسند منصب نائب رئيس الاتحاد إلى اللواء .م عبدالله الهاشمي، والأمانة العامة لخالد الشامسي، والمدير المالي لمصطفى الهاشمي، وشما الفلاسي لرئاسة اللجنة النسائية، وضم المجلس كلاً من سيف العرياني وخلفان الكعبي وراشد العبار وعبدالرؤوف المبارك، واعتذر عادل الزرعوني عن عدم الاستمرار بمجلس إدارة الاتحاد الجديد لظروف خاصة».

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