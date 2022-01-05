3 أخطاء ترتكبها الأندية خلال فترة انتقالات اللاعبين

المصدر: منصور السندي ■ دبي

كشف رئيس لجنة انتقالات اللاعبين السابق في اتحاد كرة القدم الدكتور سليم الشامسي، أن هناك أخطاء ترتكبها بعض الأندية خلال فترة انتقالات المحليين والأجانب «الميركاتو الشتوي» التي تفتح أبوابها اليوم، وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل، تتمثل - بحسب تجربته السابقة في رئاسة اللجنة - في التأخر بتقديم شهادة انتقال اللاعب الأجنبي، بجانب أن بعض الأندية تقوم بتقديم طلبات القيد والتسجيل في آخر لحظة من غلق باب الانتقالات، وفي حال كان هناك مستند ناقص فإن النادي يفقد فرصته في تسجيل اللاعب، مشيراً إلى أن هناك أندية تقوم بتقديم طلب التسجيل إلكترونياً دون إرسال عقد اللاعب المعني رغم أنه يعد من الوثائق المهمة في عملية التسجيل، وهذا أيضاً يتسبب في حدوث نوع من الإرباك سواء لقسم القيد والتسجيل في اتحاد الكرة أو النادي نفسه.

وقال سليم الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «بعض الأندية تقوم بعملية التسجيل المبدئي للاعب في صفوفها لكنها في الوقت ذاته تتأخر في تقديم المخالصة المالية المتعلقة باللاعب التي من دونها لا تتم عملية التسجيل، وهذا الأمر يتسبب أحياناً في بعض المشكلات، إذ إنه في بعض المرات تلتزم الأندية بإرسال المخالصة المالية لاحقاً، وفي مرات أخرى قد يحدث اختلاف ويتم إلغاء العملية».

يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية التي انطلقت في 13 يوليو الماضي واستمرت حتى الرابع من أكتوبر الماضي شهدت 1209 معاملات تنوعت بين حالات قيد واستبدال وإعارة وانتقال وتسجيل. وشدد سليم الشامسي على أن «بعض الوثائق ليست فيها مشكلة مثل الهوية والجواز لاسيما على صعيد اللاعبين المواطنين في أنه بالنسبة للاعبين الأجانب فإنه في مرات تحدث إشكالية، مثل أن يكون للاعب المعني أكثر من جنسية نظراً لأن هناك بعض اللاعبين لديه جنسيتان»، مشيراً إلى أهمية أن يتضمن العقد بين النادي وبين اللاعب أيضاً سقف الرواتب المحدد من قبل اتحاد الكرة، وأن تكون العقود مطابقة لسقف الرواتب خصوصاً بالنسبة للاعبين المواطنين، فضلاً عن أهمية تسليم العقد إلى اتحاد الكرة خلال فترة زمنية محددة من توقيعه، وفي حال عدم تسليمه يتعرض النادي للغرامة المالية التي تبلغ 100 ألف درهم، مشيراً إلى أن أكثر الأندية تلتزم بهذه الأمور تفادياً للغرامات.

يذكر أن الأندية متحفزة لدخول المرحلة الثانية من الموسم بشكل أفضل من خلال تدعيم صفوفها في فترة الانتقالات الشتوية لتحقيق أهدافها في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي، إذ يحتل العين صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة متقدماً على الوحدة أقرب ملاحقية بفارق تسع نقاط.

• تسليم العقد إلى اتحاد الكرة خلال فترة زمنية محددة من توقيعه ضرورة لتجنب الغرامة «100 ألف درهم».

الأخطاء الـ 3 التي ترتكبها أندية خلال انتقالات اللاعبين

1- التأخر في تقديم شهادة انتقال اللاعب الأجنبي.

2- أكثر طلبات القيد والتسجيل تقدم في آخر لحظة من غلق باب الانتقالات، وفي حال كان هناك مستند ناقص فإن النادي يفقد فرصة تسجيل اللاعب.

3- تقدم بعض الأندية بطلب التسجيل إلكترونياً دون إرسال عقد اللاعب المعني، وهذا أيضاً يتسبب في حدوث نوع من الإرباك سواء لقسم القيد والتسجيل في اتحاد الكرة أو النادي نفسه.

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