5 تغييرات أجراها الرمادي على «الصقور» بانتظار التحليق

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

أجرى المدرب المصري أيمن الرمادي تغييرات جوهرية عدة في فريق الإمارات لدى استلامه تدريب الفريق حديثاً، وقاد «الصقور» لتحقيق نقطة التعادل من الشارقة (1-1) في الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، ليعيد الفريق إلى إلى الظهور بشكل جيد عقب إقالة المدرب المغربي طارق السكتيوي الذي خسر 32 نقطة في 11 مباراة متتالية بالدوري الأول من البطولة، وهو ما دفع مجلس الإدارة إلى التغيير السريع والتعاقد مع الرمادي، الذي أكد في أول تصريح له أن «فريق الإمارات لن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى».

وبعد 72 ساعة فقط من تعاقد الإمارات مع الرمادي ظهر الفريق بشكل قوي ومنافس أمام الشارقة بإمكاناته الكبيرة والحصول على نقطة مستحقة، وكان قريباً من تحقيق الفوز بفضل خمسة تغييرات فنية تستعرضها «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

1- التغيير النفسي

أسهم تغيير المدرب في ظهور اللاعبين بشكل مختلف تماماً ونفسية أفضل أمام الشارقة والتحرر من القيود والانتشار الرائع للفريق في وسط ملعب الخصم، وكان ذلك سبباً في التقدم بهدفين قبل تعادل الشارقة في كل مرة، كما عمل الرمادي على رفع معنويات اللاعبين وحفزهم نحو تقديم الطاقة الكاملة لديهم.

2- طريقة اللعب

غير المدرب المصري أيمن الرمادي طريقة لعب الإمارات في المباراة ليخوض لقاء الشارقة بطريقة 3-5-1 بدلاً من طريقة 4-3-3، وهي ما أعطت زيادة في وسط الملعب والتحكم في المباراة، وإعطاء الحرية لعدد كبير من اللاعبين نتيجة الزيادة العددية في وسط الملعب.

3- الدفع بالشباب

فوجئ الجمهور بوجود اللاعب الشاب فهد بدر، وهو من اللاعبين الصاعدين في الفريق ويظهر للمرة الأولى في التشكيل الأساسي، ولعب 90 دقيقة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الأخيرة وتألق بشكل لافت، ليبدو أن المدرب الجديد سيعطي الفرصة للاعبين الشباب.

4- البرازيلي ياغو

ظهر البرازيلي المقيم ياغو ليوناردو للمرة الأولى في التشكيل الأساسي للفريق بعد أن كان يعتمد عليه في بطولة 21 سنة وكأس رابطة المحترفين، ليلعب مباراته الأولى أساسياً ويسجل هدفي اللقاء، إضافة إلى الدفع باللاعب البرازيلي أليسون دا موتا، والذي كان المدرب المغربي يرفض الاعتماد عليه رغم ظهوره المميز في بداية الدوري.

5- تحرر بولحية

أسهم تغيير طريقة اللعب في تحرر المهاجم الجزائري زكريا بولحية، الذي كان مقيداً في طريقة اللعب الأولى، حيث ظهر اللاعب بشكل مميز وقريب من المرمى ووصل في أكثر من فرصة، ولم يوفق في التسجيل، لكنه قدم مجهوداً كبيراً في المباراة.

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