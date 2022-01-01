«السوبر الإماراتي».. نجمة سابعة في ستاد هزاع بن زايد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتزين ستاد هزاع بن زايد بنادي العين «تحفة الملاعب المحلية»، لاستضافة مرتقبة لـ «كأس السوبر الإماراتي» الذي يجمع بين فريقي الجزيرة بطل الدوري، وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، يوم الجمعة المقبل في مواجهة مرتقبة.



وقال بيان صحافي من راطة المحترفين: "تعد المواجهة المرتقبة، «النهائي السابع» في ستاد هزاع بن زايد على صعيد البطولات المحلية منذ افتتاح الملعب موسم 2013- 2014، حيث تمثل النسخة الحالية لـ «السوبر» الأولى باستاد هزاع بن زايد، والسابعة على صعيد البطولات المحلية بعد ما استضافة «مناصفة» 3 نهائيات لبطولة كأس رئيس الدولة، ومثلها لكأس الرابطة".



وتزيد مرافق الملعب الحديثة من جماليات حدث «السوبر الإماراتي»، والذي يتزين بشعار «الإمارات ملتقى العالم» تأكيداً على مكانة الإمارات التي أصبحت قبلة المحافل العالمية ووجهة أكبر وأهم الأحداث على وجه الأرض، وهي المرة السادسة في تاريخ «سوبر المحترفين» الذي يقام فيه بالعاصمة أبوظبي.



وتوالي رابطة المحترفين، التحضير لترتيبات كرنفال «السوبر الإماراتي» ليكون مهرجاناً رياضيًّا شاملا لجميع فئات المجتمع، لتلتقي فيه الجماهير، وتحتفل معاً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الترتيبات الخاصة التي ستتم إقامتها، والفعاليات المصاحبة قبل وخلال وبعد المباراة، مع إقامة مناطق للجماهير في المنطقة الخارجية لاستاد هزاع بن زايد تبدأ فيها الفعاليات من الخامس من يناير الجاري، وفتح المجال أمام الجماهير من كافة الجنسيات؛ من المواطنين والمقيمين، للحضور والدخول في سحوبات على جوائز قيمة بين شوطي المباراة وعقب صافرة النهاية.

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