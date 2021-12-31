الجولة 12 من الدوري الإماراتي تؤخر 5 فرق عن المنافسة.. والعين "أكبر المستفيدين"

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

ابتسمت الجولة 12 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين في وجه فريق العين الذي اتسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه الوحدة إلى تسع نقاط، فيما تأخرت خمس فرق في سباق المنافسة بعدما خذلتهم هذه الجولة من المسابقة.

وواصل العين سلسلة انتصاراته وتمكن من تحقيق فوز صعب على ضيفه عجمان، 2-1، فيما سقط الوحدة أقرب مطارديه على ملعبه وأمام جمهوره في فخ التعادل مع الجزيرة 1-1 ليرفع العنابي رصيده للنقطة 21، ويقفز الجزيرة للمركز الثالث برصيد 20 نقطة.

ولم يستفد الشارقة من نتائج الجولة، فتعادل خارج ملعبه أمام صاحب المركز الأخير الإمارات 2-2، ليرفع رصيده إلى النقطة 20، ويصعد للمركز الرابع على لائحة الترتيب العام.

وتعرض شباب الأهلي إلى خسارة كبيرة وغير متوقعة أمام بني ياس 1-4، ليبتأخر في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

وابتعد النصر خطوة كبيرة عن صراع المنافسة بعد أن عجز للمباراة الثالثة على التوالي من تحقيق أي انتصار مكتفيا بالتعادل مع مضيفه الظفرة ليتراجع للمركز السادس برصيد 18 وهو نفس رصيد اتحاد كلباء الذي فاز بدوره على خورفكان، بهدف دون رد.

وانتزع الوصل المركز الثامن من عجمان بفوزه على العروبة بخمسة أهداف دون رد، رافعا رصيده للنقطة 17.

كما صعد بني ياس للمركز التاسع برصيد 15 نقطة بفوزه على شباب الأهلي، فيما تراجع عجمان للمركز العاشر بخسارته من عجمان، برصيد 15 نقطة.

وتراجع خورفكان بعد هذه الجولة للمركز الـ11 بعد أن تجمد رصيده عند 15 نقطة.

وبقيت المراكز الثلاث الأخيرة على لائحة ترتيب جدول الدوري من دون أي تغير، اذ يحتل الظفرة المركز 12، برصيد تسع نقاط، والعروبة في المركز قبل الأخير برصيد سبع نقاط، وظل فريق الامارات في المركز الأخير برصيد نقطتين.

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