اتحاد كلباء وخورفكان.. قمة الجارين يحسمها الخديم (صور)

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

فاز فريق اتحاد كلباء على مضيفه وجاره خورفكان بهدف دون مقابل، الجمعة، على استاد صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان ضمن الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد خورفكان عند 15 نقطة في المركز التاسع.

وسجل مدافع اتحاد كلباء عمر الخديم هدف فريقه في الدقيقة 42، بعد هجمة منظمة قادها النمور مستفيدا من كرة عرضية وصلته من النمساوي زوليك.

وشهدت المباراة طرد مبحر تعرض له لاعب خورفكان البرازيلي دوغلاس ليلعب خورفكان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22، مما اثر على عطاء النسور والذي كان قريبا من تسجيل هدف التعادل لولا تماسك دفاع النمور ، وسجل اتحاد كلباء تم الغائه باقدام لاغب الوسط ناصر عبد الهادي بسبب وجود خطأ سبق تسديد الكرة للمرمى

ونجح حكم المباراة الدولي محمد عبد الله البلوشي بقيادة المباراة بشكل مميز بالرغم من اهميتها بكونها ديربي يجمع فريقين جارين لتنتهي بفوز كلباء بهدف نظيف.

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