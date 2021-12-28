رابطة المحترفين تبحث تحضيرات "السوبر".. وفعاليات وأنشطة تحول الحدث إلى "كرنفال رياضي عائلي"

المصدر: الإمارات اليوم

ناقشت رابطة المحترفين الإماراتية الاستعدادات الخاصة بكأس السوبر الإماراتي، مع الجهات الحكومية المحلية، وممثلي الجاليات في العين، خلال الاجتماع التنسيقي، الذي عقد الأحد الماضي، باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، في إطار التحضيرات المتواصلة من أجل هذه البطولة، التي تجمع بين فريقي الجزيرة بطل الدوري، وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، 7 يناير المقبل، وتقام تحت شعار "الإمارات ملتقى العالم".

حضر الاجتماع ممثلون عن إدارات الرابطة، وإدارة ستاد هزاع بن زايد، وتم خلاله مناقشة سبل تعزيز الحضور الجماهيري في المباراة، وآليات الدعم التي ستقدمها الجهات الحكومية والجاليات لإنجاح "كأس السوبر"، الذي تم اختيار إقامته في العين، بالنظر للنجاحات والإمكانات المعروفة لهذه المدينة في استضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية عموماً، وكرة القدم على وجه الخصوص، وهي التي كانت وجهة للعديد من المباريات النهائية للبطولات المحلية والعربية، إلى جانب حضورها البارز على الساحة القارية في نهائيات أمم آسيا الماضية، واستضافة مباريات في كأس العالم للأندية، ونالت شهادة التقدير والنجاح من أكبر المنظمات الرياضية.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية أن يكون "كأس السوبر"، أكثر من مجرد مباراة كرة قدم لمدة 90 دقيقة، ولكن أن يتم تكثيف الجهود لجعلها كرنفالا رياضيًّا شاملا لجميع فئات المجتمع، لتلتقي فيه الجماهير، وتحتفل معاً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، وذلك من خلال الترتيبات الخاصة التي ستتم إقامتها، والفعاليات المصاحبة قبل وخلال وبعد المباراة، مع إقامة مناطق للجماهير في المنطقة الخارجية لإستاد هزاع بن زايد، وفتح المجال أمام الجماهير من كافة الجنسيات؛ من المواطنين والمقيمين، للحضور والدخول في سحوبات على جوائز قيمة بين شوطي المباراة وعقب صافرة النهاية.

وتلا الاجتماع القيام بزيارة ميدانية من قبل الحضور لمرافق ستاد هزاع بن زايد، حيث تم الوقوف على الترتيبات الخاصة بالحدث المرتقب، وبحث جاهزية ستاد هزاع بن زايد، الذي ظهر بأبهى حلة وقدرة على استضافة المباراة، بالنظر للأجواء الجماهيرية المميزة، التي تميزت بها المباراة الأخيرة، التي جمعت بين العين والنصر في دوري أدنوك للمحترفين، من حيث التسهيلات للجماهير، وتوفير جانب الأمور اللوجيستية من إدارة الاستاد للقيام بالترتيبات التنظيمية اللازمة لـ"كأس السوبر".

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