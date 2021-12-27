مهدي علي يكشف عن موعد عودة عموري من الإصابة (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشف مدرب شباب الأهلي مهدي علي، عن حجم إصابة لاعب ونجم الفريق عمر عبد الرحمن "عموري"، الذي كان قد أصيب في مباراة الظفرة ببطولة كأس رئيس الدولة وغادر المباراة بعد 10 دقائق تقريباً، حيث أكد المدرب أن إصابة اللاعب بسيطة ولن تبعده عن الملاعب فترة طويلة.



وقال المدرب في مداخلة تلفزيونية في قناة "أبوظبي الرياضية" عقب فوز فريقه على الظفرة بهدف دون مقابل في الجولة 11 من دوري "أدنوك" للمحترفين: "إصابة عموري خفيفة وسيكون متواجد مع الفريق بعد إسبوع في التدريبات إضافة إلى ماجد ناصر حارس المرمى حيث فضلت عدم الدفع به في المباراة راحته للمباريات القادمة".



ورفض المدرب الحديث عن التعاقدات الجديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وأكد أنه يركز حالياً فقط في المباريات المقبلة لشباب الأهلي وكيفية الحفاظ على التواجد في المنافسة.

"الظفرة قدم مباراة طيبة.. الأهم أن نصب تركيزنا على المباراة المقبلة"

مهدي علي - مدرب فريق شباب الأهلي#الشارع_الرياضي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/l5vv3tXhz1 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 26, 2021

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