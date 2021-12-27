منصور بن محمد: مؤتمر دبي الرياضي منصة عالمية للقاء النجوم وبحث مستقبل كرة القدم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

رحّب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بالمشاركين في الدورة الـ16 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، العضو في «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، كما رحّب سموه بالمشاركين في حفل النسخة الـ12 من جائزة «دبي غلوب سوكر»، وهما الحدثان اللذان ستعقد أعمالهما اليوم بشعار «ملتقى العالم»، بفندق أرماني في «برج خليفة».

وأكد سمو رئيس مجلس دبي الرياضي، أن مكانة دبي لا تلبث أن تتعزز على خارطة العالم الرياضية بسلسلة من الإنجازات النوعية، مع استضافة أهم وأكبر الفعاليات الدولية في العديد من اللعبات، في ضوء ما تمتلكه من بنية تحتية عالمية المستوى، في حين يمثل اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي وتشجيع الإبداع فيه، مصدر إلهام لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي يشارك فيه كل عام نخب النجوم من المدربين واللاعبين وقيادات الاتحادات والأندية العالمية وصنّاع القرار في مجال اللعبة صاحبة الشعبية الجارفة.

وقال سموه: «مؤتمر دبي الرياضي الدولي منصة عالمية للقاء نجوم اللعبة والقائمين عليها لبحث واقع ومستقبل كرة القدم، وكذلك اللقاء مع صنّاع القرار في مجال كرة القدم في الدولة وتكوين شبكة علاقات تسهم في تحقيق الاستفادة من التجارب الاحترافية الناجحة»، منوهاً سموه بأهمية الحدث في تأكيد الريادة الإماراتية في صنع مستقبل أفضل في مختلف المجالات بما فيها المجال الرياضي.

وختم سموه: «حرصنا على توفير كافة مقومات النجاح لهذا الحدث المهم، واضعين نصب أعيننا النجاح المتحقق في الدورة الماضية، حيث نظم المجلس الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر والحادية عشرة من جائزة دبي غلوب سوكر بالحضور المباشر لجميع النجوم، وبمشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وكبار نجوم اللعبة، وكنّا سبّاقين على مستوى العالم في التنظيم لثقتنا بالإجراءات الاحترازية المتبعة وثقة العالم بنا وبقدراتنا على التعامل مع الموقف الاستثنائي الذي يشهده العالم، واليوم نواصل المسيرة لنحافظ على المكانة المتميزة لهذا الحدث الذي ولد في دولة الإمارات ووصل إلى الصدارة العالمية».

وتنطلق في الساعة السابعة من مساء اليوم، فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي، تليه مراسم تتويج الفائزين بـ«جائزة دبي غلوب سوكر».

منصور بن محمد:

• «المؤتمر يعكس الريادة الإماراتية، ومكانة دبي المتنامية في مضمار الرياضة العالمية».

المرشحون لجوائز «دبي غلوب سوكر»

سيتم تكريم الرياضيين الفائزين بفئات الجائزة، بناء على نتائج التصويت الذي شارك فيه المختصون وأكثر من خمسة ملايين مشجع من حول العالم.

وانتهى التصويت في فئة أفضل لاعب لعام 2021 بتقدم كريم بنزيمة وروبرت ليفاندوفيسكي وكيليان مبابي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، علماً أن ترتيب الأسماء لم يتم وفق عدد الأصوات الذي سيُعلن عنه فقط يوم الحفل.

كما يتنافس اللاعبون نفسهم للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لدى المشجّعين عبر منصة «تيك توك» لعام 2021.

وفي فئة أفضل فريق رجال لعام 2021 انحصرت المنافسة بين الأهلي المصري والهلال السعودي وأتلتيكو مدريد وتشلسي وفلامينغو البرازيلي ومانشستر سيتي.

وضمت فئة أفضل منتخب وطني لعام 2021 منتخبات الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإيطاليا والمغرب.

وسيكون أهم اللاعبين في مختلف خطوط اللعب حاضرين، فإلى جانب أفضل لاعب في العالم الذي انحصر بين أهم المهاجمين في العالم، ستكون هناك جائزة لأفضل هدّاف، كما يتنافس أقوى المدافعين للفوز بجائزة أفضل مدافع لعام 2021، حيث بلغ المرحلة الأخيرة من التصويت لاختيار الفائز كل من: ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول وسيزار أزبيليكويتا وأنطونيو روديجر من تشلسي وليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني من يوفنتوس وروبين دياز من مانشستر سيتي.

وانحصر التنافس للفوز بجائزة أفضل مدرب لعام 2021 بين ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، وهانسي فليك لإنجازه مع منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وروبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، وليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، وتوماس توخيل مدرب تشلسي.

ويتواصل تكريم أصحاب الإنجازات الإدارية المميزة، حيث يتنافس للفوز بجائزة أفضل مدير رياضي لعام 2021 كل من بييرو أوسيليو، ولويس كامبوس، وبيجيريستين موجيكا، وروبرتو أولابي، ومارك أوفرمارس.

جلسة النجوم.. ليفاندوفيسكي ومبابي

يبدأ المؤتمر بجلسة تجمع اثنين من أهم نجوم كرة القدم العالمية حالياً، وهما: روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني وقائد منتخب بولندا، وكيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جرمان، وأهم مهاجم شاب في العالم حالياً في جلسة حوارية، حيث لم يسبق أن اجتمع اللاعبان في أية جلسة حوارية من قبل ليواصل بذلك المؤتمر تقديم الجديد في كل دورة.

وتسلط الجلسة الضوء على أفكار وآراء النجمين العالميين في الكثير من القضايا التي تتعلق بكرة القدم العالمية، وكذلك بناء الفرق الناجحة أو كيفية تعامل اللاعبين المحترفين مع التحكيم.

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