«العاصفة» بطلاً لكأس آل مكتوم لقوارب التجديف

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توج القاربان (العاصفة 36) لمالكه حمدان سعيد جابر، وبقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم بن ثاني، و(كي إتش كي) لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط، بطلين لشوطي كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً المحلي والمفتوح. وشارك 31 قارباً على متنها نحو 300 بحار، خلال احتفالية اليوبيل الفضي للحدث الكبير.

وعاد المركز الثاني في الشوط الأول إلى طاقم القارب (الذهب 60) لمالكه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وبقيادة النوخذة جمعة الجنيبي، فيما ذهب المركز الثالث إلى طاقم القارب (جلفار 55)، لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة بدر الشحي. وشهدت منافسات الشوط المفتوح تتويج القارب البحريني (كي إتش كي 54) لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط بطلاً ليحصل على اللقب الكبير للمرة الثانية على التوالي، في إنجاز يحسب لطاقم الفريق الذي شارك بقوة محققاً الانتصار تلو الانتصار.

وحصل على المركز الثاني في الشوط المفتوح القارب رقم 89 (إف 3) لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبقيادة النوخذة محمد أحمد جابر، بينما نجح قارب (شرطة دبي 30) بقيادة النوخذة طارق محمد المنصوري، في الصعود إلى منصة التتويج محرزاً المركز الثالث.

وعقب نهاية السباق قام أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، يرافقه المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب، والمقدم علي عبدالله النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، بتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط، وتسليمهم الميداليات ومجسمات الفوز، والكأس الذهبية لبطلي الشوطين، كلاً على حدة.

شهد السباق الأغلى لقوارب التجديف احتفالية مميزة، حيث قدم فريق الدولفين، التابع لإدارة الإطفاء والإنقاذ البحري في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، مشاركة متميزة، من خلال العروض الشائقة، وأسهمت القيادة العامة بشرطة دبي في إنجاح الحدث الكبير من فريق الروح الإيجابية والمتطوعين، إضافة إلى تأمين سلامة المشاركين في الحدث.

نتائج الشوط المحلي

1- «العاصفة 36»

2- «الذهب 60»

3- «جلفار 55»

4- «دبي 5»

5- «الذهب 64».

الشوط المفتوح

1- «كي إتش كي 54»

2- «إف 3» (89)

3- «شرطة دبي 30»

4- «عمان 44»

5- «عمان 96»

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