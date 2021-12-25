العروبة يحتفل بالفوز الأول على حساب "الصقور"

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز العروبة على ضيفه فريق الإمارات بنتيجة 4-2 اليوم في دوري أدنوك للمحترفين، وهو الاول له في البطولة ليصبح رصيده 7 نقاط مقابل نقطة واحدة لـ"الصقور". وسجل العروبة هدفه الاول برأسية عن طريق سعيد عبيد 16، بعدها تمكن فريق الإمارات من تسجيل التعادل عن طريق الايفواري جوزيف قنادي 29. وحصل العروبة على ضربة جزاء بقرار (الفار)، سددها البحريني علي مدن مسجلا الهدف الثاني 55.

عاد رضا عطاس وسجل الثالث بكرة رأسية 61، قبل أن يقلص "الصقور" الفارق بتسديدة البرازيلي ليذيري سيلفا 64. بعدها تمكن احمد موسى من تسجيل الهدف الرابع 86. يذكر أن لاعب فريق الإمارات أحمد عيسى البطاقة الحمراء.

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