الجزيرة يستعيد نغمة الانتصارات بفوز كبير على خورفكان

المصدر: أحمد طارق- دبي

استعاد الجزيرة ذاكرة الانتصارات بفوزه على خورفكان بأربعة أهداف دون رد، اليوم، على استاد مدينة زايد في الجولة الـ 11 من دوري أدنوك، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، ويتوقف رصيد "النسور" عند 15 نقطة. واستعد الجزيرة بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة "الديربي" أمام الوحدة الجمعة المقبل.

وسيطر الجزيرة على وسط الملعب في الشوط الأول، من دون خطورة على مرمى الفريق الضيف، بينما كاد خورفكان يحرز الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة سددها دوغلاس تانكي وأبعدها حارس الجزيرة إلى ركلة ركنية.

في المقابل قاد جواو فيكتور هجمة منظمة ومرر الكرة إلى المالي عبدالله ديابي الذي سدد كرة صاروخية دخلت المرمى محرزاً الهدف الأول للجزيرة (25)، وأضاف أحمد فوزي الهدف الثاني من هجمة مرتدة لعبها خليفة الحمادي وانفرد فوزي بالمرمى وسدد الكرة بمهارة في الشباك (41).

وواصل "فخر أبوظبي" أفضليته في الشوط الثاني وأحرز عبدالله رمضان الهدف الثالث من تسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء (50)، وأضاف عبدالله ديابي الهدف الرابع (77) لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة.

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