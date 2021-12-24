عبدالله علي: «ضغط المباريات» على الجميع.. والعين ليس استثناء

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

قال مشرف فريق العين، عبدالله علي، إن «ضغط المباريات بسبب روزنامة الموسم الرياضي، الذي يشهد فترات توقف دولية طويلة فرضت على الأندية خلال الأيام الحالية خوض 3 مباريات في 10 أيام فقط. وأكد أن «الضغط على الجميع، والعين ليس استثناء»، مؤكداً أن مدرب الفريق، الأوكراني سيرجي ريبروف، قرر عدم منح اللاعبين راحة عقب خوض لقاء الكأس أمام النصر، نظراً لضيق الوقت قبل مواجهة المنافس نفسه مساء الغد، ضمن الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين.

واعتبر عبدالله علي في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين، أن مواجهة العميد في الدوري ستكون مختلفة عن لقاء الكأس، وأن الفاصل الزمني ما بين المباراتين ثلاثة أيام فقط، لافتاً إلى أن الطرف الأكثر تركيزاً وعطاءً ورغبةً سيتمكن من تحقيق الفوز، مشيراً إلى ثقته الكبيرة بلاعبي العين.

وعن الغيابات، والتي وصلت إلى ستة في لقاء النصر، قال إن بندر الأحبابي يعاني آلاماً في الظهر، وأوصى الطبيب بإراحته، كما يعاني محمد عباس بعض الآلام، وسيخضعان لفحوص طبية لتحديد موقفهما، بينما تم استبدال لابا كودجو بسبب الإجهاد، وسيكون جاهزاً للقاء الغد. ويغيب عن العين التونسي ياسين مرياح، لفترة طويلة بسبب الرباط الصليبي، بجانب إصابة حديثة تعرض لها الإيفواري كوامي في لقاء كأس الرابطة.

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