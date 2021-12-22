السوري حلواني يظفر ببطولة الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ظفر السوري طلال حلواني بلقب البطولة الدولية التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تخليداً لرحيل علي سعيد أبوخليل، مؤسسة لعبة الشطرنج في الدولة وفي نادي الشارقة الثقافي.

وفاز البطل السوري في الجولة التاسعة والأخيرة على منافسه الفلبيني فيليكس ويني، وجاء بالمركز الثاني لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة خليفة عيسى البلوشي، ونال المركز الثالث الفلبيني نولي ديليرو، وحصل مواطنه فيليكس ويني على المركز الرابع، وجاء بالمركز الخامس لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج راجي صايل، فيما حصل على المركز السادس الدولي الهندي كيران لاكشمان.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز خاصة لأبطال الفئات، إذ حصل على جائزة أفضل لاعب تحت 14 سنة لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة حمد عيسى البلوشي، وحصل على جائزة أفضل لاعب تحت 16 سنة الهندي أبهير كوالراماني، وحققت الهندية ناير ديبيكا جائزة أفضب لاعبة في البطولة، وحصل سعود جابر الزرعوني على جائزة أفضل لاعب من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وفي بطولة «الشفينينغن» التي أقيمت تزامناً مع البطولة الرئيسة حقق الجامايكي روي دواني المركز الأول، وجاء بالمركز الثاني الدولي الفلبيني فرانسيس ايروين، فيما تمكن لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج سيف أحمد من تحقيق المركز الثالث.

من جانبه قال الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج عمر نعمان آل علي، إن البطولة شهدت مشاركة 106 لاعبين من 10 دول، مؤكداً أن تنظيم النادي لبطولة بهذا الحجم ما هو إلا تخليد لذكرى أحد مؤسسي النادي ولعبة الشطرنج في الدولة وبطاقة تقدير لجهوده المخلصة.

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