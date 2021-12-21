«مجمّع حمدان» يستقبل 11 معسكراً دولياً في 2021

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

استضاف مجمع حمدان الرياضي في عام 2021، 11 معسكراً تدريبياً، لفرق ومنتخبات ورياضيين عالميين، وأبطال أولمبيين، تقدمهم الدنماركي فيكتور إكسيلسون، الذي توّج جهوده التدريبية في المجمّع، وفي مجمّع ند الشبا الرياضي بالفوز بالميدالية الذهبية في الريشة الطائرة في أولمبياد طوكيو الأخيرة، كما تدربت وتنافست في المجمّع، الرومانية آنا ماريا بوبيسكو، المصنفة الثانية على العالم، والفائزة بالميدالية الفضية في المبارزة بأولمبياد طوكيو، وبطل المبارزة الأوكراني إيغور ريزولين، المصنف الثالث على العالم، والحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، وبطلة المبارزة الإستونية كاترينا ليهس المصنفة الخامسة على العالم، والحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، إلى جانب أبطال السباحة: الأميركي توم شيلدز، والجنوب إفريقي تشاد ليكلوس، وشيوبان هاوغي من سنغافورة، وكذلك بطل السباحة البارالمبية الكوبي لورينزو إيسكالونا، وبطل الخماسي الحديث التشيكي مارتن فلاش.

وقال بيان صحافي: «شهد المجمّع خلال السنوات العشر الأولى من تشيده، 340 حدثاً وفعالية دولية ومحلية مختلفة، إذ تم تنظيم 92 فعالية دولية، تنوعت بين رياضات مائية ورياضات غير مائية، وفعاليات غير رياضية، ووصل عدد البطولات المائية الدولية التي نُظمت في المجمع 58 فعالية».

ووصل مجموع الأحداث الدولية للرياضات غير المائية التي استضافها المجمع 16 فعالية دولية، من بينها بطولة العالم لكرة السلة تحت 17 سنة، وبطولة آسيا للكرة الطائرة، والدوري الفلبيني لكرة السلة مارهاليكا دبي 2019، والدوري الدولي الممتاز للتنس، وسلسلة نهائيات بطولة العالم للريشة الطائرة، وبطولات المصارعة الدولية، وبطولة آسيا للكاراتيه، وبطولة آسيا للمبارزة للشباب، وطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، ومؤتمر مي فيت للياقة والصحة البدنية، وبطولة العالم لرفعات القوة.

واستضاف المجمّع في السنوات العشر الأولى أيضاً 232 حدثاً محلياً، تنوعت ما بين فعاليات رياضية مائية وغير مائية، وكذلك 17 فعالية غير رياضية، من بينها احتفالية شرطة دبي.

وجاء في البيان الصحافي: «عقد مجلس إدارة المجمع اجتماعاً لإصدار التقرير الخاص بإنجازات عام 2021، وقدم خلاله الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه وتوجيهاته التي عززت من دور المجمّع في توفير الفرصة للرياضيين للتدريب والتطوّر، وكذلك استضافة الأحداث والبطولات الرياضية المحلية والقارية والدولية والعالمية، وتحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي في الدولة، كما شكر مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، لحرصه على توفير كل أشكال الدعم لمجلس إدارة المجمّع».

ويضم مجلس إدارة المجمّع كوادر إدارية وطنية مشهوداً لها بالكفاءة، وتمتلك خبرات كبيرة في إدارة المشاريع الاستثمارية، ووضع السياسات المالية، والاستفادة من الموارد المتوافرة، وهم مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي نائب رئيس المجمع، ناصر أمان آل رحمة، والأعضاء: علي محمد المطوع، محمد سليمان الملا، وماهر عبدالكريم جلفار.

واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه، بحضور مدير إدارة الدعم المؤسسي في مجلس دبي الرياضي صالح المرزوقي، ومدير المجمّع، عبدالله شهداد، تقرير ختام أعمال العام 2021 وما تم إنجازه ضمن خطة العمل، والنمو الذي تحقق خلال هذا العام، إذ كان المجمع من أوائل المنشآت الرياضية حول العالم التي شهدت عودة النشاط الرياضي بعد فترة التوقف، بسبب الجائحة. وقال عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس إدارة المجمّع أحمد محمد بن شعفار: «نحن فخورون بأن يكون مجمّع حمدان الرياضي في موقع الصدارة في الأحداث الرياضية الدولية والعالمية، وأن يكون ملتقى لأبطال أولمبيين وعالميين، حضروا من مختلف القارات لدبي لإقامة معسكرات تدريبية هنا، والاستفادة من نجاح الدولة في التعامل مع الجائحة، والعودة لممارسة النشاط الرياضي في أجواء آمنة، وبروتوكولات دقيقة، وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة الدولة عموماً، ودبي ومجمّع حمدان على وجه الخصوص».

18 أكاديمية داخل المقر

استضاف مجمّع حمدان الرياضي مقار وتدريبات 18 أكاديمية رياضية مختلفة، سواء في الرياضات المائية أو الرياضات الأخرى، وضمت قائمة الأكاديميات التي تمارس عملها يومياً في المجمّع، وتستقطب رياضيين من مختلف الأعمار والجنسيات والرياضات: سبيدو للسباحة، هاميلتون للسباحة، اليولة للسباحة، دبل دي للسباحة الإيقاعية، برو أكتف للسباحة، تالنت للسباحة، ترانسفورميشن للسباحة، اتحاد الإمارات للسباحة، غيتورس للسباحة، كوتش بين للسباحة، واريورز للسباحة، نادي هاي بيرفورمانس للسباحة، كليوباترا للرياضة، أبيكس الرياضية، أنغيلا الرياضية، دو دايف للغطس، إم كي للمبارزة، برايم ستار الرياضية، سبرينت الرياضية.

تصميم عالمي صديق للبيئة

يتألف المجمّع من أربعة طوابق، تضم مكاتب العمليات والإدارة واللجان المنظمة للأحداث التي ستقام فيه، كما توجد غرف للمراقبة، وغرفة لفحص عينات المنشطات، وينهج المجمع وسائل حديثة صديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الشمسية للإنارة الخارجية وتدفئة مياه المسابح.

وتم تقسيم مقاعد المتفرجين إلى طبقتين سفلية وعلوية، وتضم الطبقة السفلية 5000 مقعد، والعلوية 10 آلاف مقعد، بالإضافة إلى تخصيص 12 جناحاً لكبار الشخصيات، تطل جميعها على المسبح الرئيس، كما يحتوي المجمع على ستة أماكن ضيافة رئيسة، ومطعمين من أجل توفير كل سبل الراحة والمتعة للجماهير، إلى جانب مركز طبي وغرف متعددة لتبديل الملابس والعلاج الفيزيائي للرياضيين، كما يتضمن المجمّع أماكن وقوف تتسع لـ1588 سيارة.

كما تم تزويد المجمع بخدمات اتصالات حديثة، تكفي لأكثر من 20 ألف متفرج موجودين داخله في الوقت نفسه، ولوحة إلكترونية تبلغ مساحتها الإجمالية 50 متراً مربعاً، بارتفاع 5 أمتار، وعرض 10 أمتار، تعرض كل البيانات والمعلومات للجماهير، مثل الوقت والنقاط والنتائج وغيرها.

ويضم المجمّع أيضاً مركزاً إعلامياً متكاملاً، بمساحة تزيد على 500 متر مربع، ويتسع لأكثر من 200 إعلامي، وقاعة لعقد المؤتمرات الصحافية.

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